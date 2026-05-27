Имейл за милиарди: Как Найк изпусна Меси и го предаде в ръцете на най-големия си конкурент!

Лионел Меси е суперзвезда и жива легенда на футбола, а и на световния спорт. Аржентинският маестро, който направи знаменита кариера в Европа, продължава да играе на високо ниво, макар и вече зад Океана. През годините нападателят е спечелил стотици милиони под формата на заплати, бонуси, рекламни договори и т.н. Може би най-важният контракт на Меси е този с основния му спонсор – Адидас. През 2017-та Лео подписа доживотен договор с германския концерн, който му гарантира по около 20 милиона евро на година. В замяна на това той ще продължи да бъде най-разпознаваемото лице на баварския бранд.

Това обаче невинаги е било така, а от Адидас трябва да благодарят на най-големия си конкурент на пазара на спортни стоки – Найк. Защото заради едно недоглеждане на американците Лионел Меси решава да подпише с германския концерн и така да донесе милиарди на компанията.

В началото на кариерата си Меси играе с Найк

В края на 2004-та Лионел Меси, тогава едва 17-годишен, прави своя дебют за първия отбор на Барселона. По онова време всички виждат, че аржентинецът притежава огромен талант и му предричат бляскаво бъдеще. Той обаче все още е далеч от статута на суперзвезда и няма официално подписан спонсорски договор с нито една компания. Лео обаче е снабдяван с екипировка от Найк и играе с бутонките, които носи и Кристиано Роналдо по онова време. Така той стартира кариерата си с етикета „спортист на Найк“.

Всичко обаче се обръща на 180 градуса през 2006 година – няколко месеца преди старта на Световното първенство в Германия. От Найк готвят мащабна кампания за Мондиала, а Меси е едно от лицата на американската компания. Той дори участва в специална фотосесия за рекламирането на продуктите на концерна от Орегон.

Имейлът на Хорхе Меси до американския концерн

Но точно преди старта на рекламната кампания от Найк получават обаждане, че нямат право да използват снимките на Меси. Причината – аржентинецът е подписал договор с Адидас. Какво е накарало нападателя да реши да смени доставчика си на екипировка? Един имейл! По-скоро – един непрочетен имейл.

Малко преди подписването на договора с Адидас, през 2005-та, бащата на Меси – Хорхе, пуска имейл до Найк с молба компанията да изпрати на семейството няколко анцуга и няколко чифта кецове на стойност няколкостотин долара. Все пак синът му играе с бутонки на компанията и те са го брандирали като техен спортист. Мейлът е пратен до Найк Испания и Найк Латинска Америка. Хорхе обаче така и не получава отговор.

Аржентинецът избира офертата на Адидас, а Найк решава да го съди

Преди Мондиал'06 Лионел Меси получава редица предложения за официален спонсорски договор. Най-добрите оферти разбира се са от Найк и Адидас, като са на стойност около 1 милион долара на година. Аржентинецът решава да избере германския концерн. Разликата в парите е минимална, но той все още не е простил на американците за пренебрежителното отношение към баща му.

От Найк са бесни на Меси и завеждат дело срещу него за „нарушаване на договорно споразумение“. Двете страни се изправят една срещу друга в съда, който отсъжда, че аржентинецът не е направил нарушение. Причината е доста любопитна. От Найк представят документ за взаимоотношенията си с футболиста. Съдът обаче е категоричен, че това не е официален договор, а писмо, в което аржентинецът се ангажира да носи техните бутонки.

Това е приказката на Меси и Адидас – едно сътрудничество, което продължава вече 20 години. И ще продължава и занапред. Двете страни са изключително доволни от съвместната си работа. Лео носи на германците милиарди приходи годишно от продажбата на спортни стоки, докато те са готови да направят всичко за своето „златно момче“. А Найк? Сигурно още си скубят косите за онзи имейл, който можеше да изстреля компанията на върха в тяхната пазарна ниша.

Автор: Бойко Димитров

