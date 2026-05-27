Първо министър, после затворник: Съдбата на поета, създал "Прела баба"

27 май 2026, 19:25 часа 266 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Цанко Церковски - авторът на най-обичаните български детски песнички, който не спира да твори дори след като е хвърлен в затвора. 

Биографични данни

Цанко Генов Бакалов, известен с псевдонима Цанко Церковски, е роден в заможно семейство от Бяла черква през 1869 година. Той завършва местното училище. След това учи в Търново, Пловдив, Казанлък и Силистра. Работи няколко месеца като учител в село Бей бунар. След това учителства в с. Полски Тръмбеш, Мусина и с. Батак (Търновско).

Изявява се като редактор и журналист - редактор е на вестниците "Селска пробуда", "Земеделско знаме" и на списанието "Земеделска мисъл". Издава вестник "Евтина библиотека" и "Селски вестник" заедно с Георги Неделков.

На 27 май 1899 г. Церковски организира събор в село Мусина, известен като първото събрание на селяните. По време на този събор е взето решение за свикването на конгрес на политическото земеделско движение. 

През 1898 година Церковски става член на Българската работническа социалдемократическа партия. Той е един от основателите и водачите на Българския земеделски народен съюз.

Няколко пъти е народен представител. Участва като представител на БЗНС в коалиционното правителство на Александър Малинов, а след това и в правителствата на Теодор Теодоров и Александър Стамболийски. 

Два ареста

След преврата на 9 юни 1923 година Цанко Церковски е арестуван. Той е освободен от затвора на 5 януари 1925 - деня, в който избухва атентатът в  църквата "Света Неделя". На 16 април същата година той отново е арестуван. Пуснат е на свобода на 21 март следващата година след като получава оправдателна присъда.

Творчество

Докато е в затвора, Церковски пише романа "Из гънките на сърцето", в който разглежда отчуждението в семейството. Под редакцията на Антон Страшимиров романът му е публикуван след неговата смърт.

Най-популярните и обичани български детски песнички като "Прела баба" и "Зеленчуци който не яде" (на композитора Михаил Кочев), са по текст на Цанко Церковски.

Стихотворението "Молепсаний" е първата му творба, която излиза в социалистическото издание "Ден" през 1891 г. То е една от творбите, лещажи в основата на формиращата се пролетарска литература по онова време.

"Няколко Цанкови стихотворения" е първата стихосбирка на автора. "Печални часове" е следващата му стихосбирка, която е продължение на идеологията на "Молепсаний". Творбите му са посрещнати критично.

В стихосбирката си "Полски песни" авторът съчетава фолклор и модернизъм, заради което също търпи критика.

Текстовете на "Момини тъги", "Бекярски песни" "Делийски песни" дори са определяни като еротични от някои критици.

Първата прозаична книга на Цанко Церковски "Снимки и приумици" предизвиква възхищението на писателя Константин Величков и той споделя мнението си за нея в сп. "Летописи". Пиесите "Луди млади" и "Под старото небе" също са част от творчество на Церковски. 

Умира в София на 2 май 1926 г.

Таня Станоева
