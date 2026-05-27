Дженифър Лопес отпразнува голямото си завръщане на екрана с блясък и сексапил (СНИМКИ)

Между Versace и Дженифър Лопес, това е любовна история, която продължава почти от самото начало. Във вторник вечер певицата затвърди тази връзка, като облече рокля от колекцията Пролет-Лято 2004, създадена от Донатела Версаче, по повод калифорнийската премиера на филма "Служебен романс".

Пред Egyptian Theatre в Лос Анджелис вратата на черен автомобил се отвори и времето сякаш спря: суперзвездата Дженифър Лопес веднага поздрави тълпата, още преди напълно да излезе от колата. Усмихната, "Jenny from the Block" грациозно позираше многократно, а след това застана пред фотографите заедно с актьора Брет Голдщайн (с когото си партнира във филма "Служебен романс") и режисьора Едуард Джеймс Олмос.

Снимка: Getty Images

Ослепителна, 56-годишната певица бе избрала за случая рокля на Versace от 2004 г. - време, когато блясъкът и показният лукс властваха безапелационно в света на висшата мода. Роклята беше без презрамки, с бюстие, изваяно като бижу, което оставяше цялото пространство за свободна изява на майсторството на модната къща Versace. Дългият черен шлейф бе украсен с бродерии и скъпоценни материи, които придаваха още повече магнетизъм на силуета на Дженифър Лопес.

Снимка: Getty Images

Визията от 2000 г.

По време на церемонията на Grammy Awards през 2000 г. появата на Дженифър Лопес в прочутата ѝ зелена рокля на Versace с дълбоко деколте предизвика огромен отзвук. По онова време интернет тепърва прохождаше, а търсенето на изображения все още не съществуваше. След събитието обаче потребителите масово започнали да търсят снимки на Дженифър Лопес с тази легендарна "jungle dress". Дотолкова, че Ерик Шмид по-късно заявява, че именно тогава е било взето решението за създаването на Google Images.

Оттогава певицата и модната къща Versace никога не са прекъсвали връзките си и продължават редовно да си сътрудничат, пише БГНЕС.