Спорт:

Дженифър Лопес отпразнува голямото си завръщане на екрана с блясък и сексапил (СНИМКИ)

27 май 2026, 19:17 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дженифър Лопес отпразнува голямото си завръщане на екрана с блясък и сексапил (СНИМКИ)

Между Versace и Дженифър Лопес, това е любовна история, която продължава почти от самото начало. Във вторник вечер певицата затвърди тази връзка, като облече рокля от колекцията Пролет-Лято 2004, създадена от Донатела Версаче, по повод калифорнийската премиера на филма "Служебен романс".

Пред Egyptian Theatre в Лос Анджелис вратата на черен автомобил се отвори и времето сякаш спря: суперзвездата Дженифър Лопес веднага поздрави тълпата, още преди напълно да излезе от колата. Усмихната, "Jenny from the Block" грациозно позираше многократно, а след това застана пред фотографите заедно с актьора Брет Голдщайн (с когото си партнира във филма "Служебен романс") и режисьора Едуард Джеймс Олмос.

Снимка: Getty Images

Ослепителна, 56-годишната певица бе избрала за случая рокля на Versace от 2004 г. - време, когато блясъкът и показният лукс властваха безапелационно в света на висшата мода. Роклята беше без презрамки, с бюстие, изваяно като бижу, което оставяше цялото пространство за свободна изява на майсторството на модната къща Versace. Дългият черен шлейф бе украсен с бродерии и скъпоценни материи, които придаваха още повече магнетизъм на силуета на Дженифър Лопес.

Още: Очаквах грубиян, но е джентълмен: Страхотна химия между Дженифър Лопес и новия ѝ колега (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Визията от 2000 г.

По време на церемонията на Grammy Awards през 2000 г. появата на Дженифър Лопес в прочутата ѝ зелена рокля на Versace с дълбоко деколте предизвика огромен отзвук. По онова време интернет тепърва прохождаше, а търсенето на изображения все още не съществуваше. След събитието обаче потребителите масово започнали да търсят снимки на Дженифър Лопес с тази легендарна "jungle dress". Дотолкова, че Ерик Шмид по-късно заявява, че именно тогава е било взето решението за създаването на Google Images.

Още: Смелата визия на Дженифър Лопес разбуни духовете (ВИДЕА)

Оттогава певицата и модната къща Versace никога не са прекъсвали връзките си и продължават редовно да си сътрудничат, пише БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
звезди Versace Дженифър Лопес знаменитости
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес