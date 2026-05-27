Няма проблеми: Еди Рама е склонен Албания да няма право на вето в ЕС

Албанският премиер Еди Рама не е против в случай, че страната му временно няма право на вето в ЕС, предаде македонската медия "Независен". Думите му идват въ връзка с идеята на ЕС за временно ограничаване на правото на вето за бъдещите членове. „Подкрепям го“, каза Рама, коментирайки публикация на британското издание "Гардиън", че Комисията обмисля ограничаване на правомощията за единодушие за новите членове, твърдейки, че разширяването сега изисква „креативни“ и „иновативни“ решения, защото „Европа трябва да се справи с война на собствена земя“.

Рама отхвърли опасенията, че Албания ще загуби правото си на вето, заявявайки, че Тирана винаги е била „100% в съответствие“ с външната политика на ЕС. „Няма да се поколебаем, каквото и да е необходимо, за да влезем“, добави той.

Идеята на ЕС

ЕС може да откаже на бъдещите държави членки правото на вето в продължение на няколко години в опит да направи разширяването по-политически приемливо, тъй като блокът е подложен на натиск за приемане на нови страни преди края на десетилетието, пише британското издание "Гардиън".

Според плановете, разглеждани от Европейската комисия , бъдещите държави членки – като Молдова и страните от Западните Балкани – при присъединяване към ЕС няма да имат автоматично право на вето върху решения във външната политика или други въпроси, договорени с единодушие, като например данъчното облагане. Идеята е особено актуална за Черна гора , водещата сред деветте официални страни кандидатки за ЕС.

Бившата югославска република с 624 000 души население се бори да стане 28-ата държава членка на ЕС до 2028 г. Този месец техническа група, натоварена с изготвянето на договора за присъединяване на Черна гора, се събра за първи път, което е знак, че 14-годишните преговори навлизат в последния си етап. Защитната мярка се счита за правно гранична и може да бъде въведена само за временен период, за да се избегне създаването на второкласни членове на ЕС.