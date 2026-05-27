"Той има какво да губи, аз - не": Джордж Ръсел предизвика Антонели за титлата и "пусна стеличка" към Макс Верстапен

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел призна, че титлата във Формула 1 е в ръцете на съотборника му Кими Антонели, след като през уикенда бе принуден да се откаже от Гран при на Канада. В неделя Ръсел стартира от полпозиция пред своя съотборник, като двамата пилоти се бореха за първото място през цялото време на това завладяващо състезание. Двубоят им обаче беше прекъснат в 30-ата обиколка, когато повреда в двигателя принуди британския пилот да напусне пистата и да не успее да завърши състезанието. Това беше първият път, в който Ръсел не завърши състезание от Гран при на Великобритания преди две години.

Джордж Ръсел коментира трудностите си от началото на сезона

Така с поредната си победа Антонели излезе с огромна преднина от 43 точки пред Ръсел само след пет състезания от сезона. Въпреки че все още сме в началото на сезона, британецът вече чувства, че надеждите му за спечелване на титлата във Формула 1 изчезват в сянката на съотборника му. След края на надпреварата в Монреал той даде откровено интервю пред медиите, в което заяви, че единственият, който има какво да губи, е Антонели.

"Искам да кажа, че в момента той е този, който може да загуби", призна той пред Sky Sports след разочароващия край на Гран при на Канада. "Има толкова много точки преднина. Чувствам се, сякаш... боговете не искат да съм в тази битка - когато погледна времето на колата за безопасност в Япония, повредата в Китай в Q3, докато се борех за полпозиция, повредата от лидерската позиция тук днес. Но напрежението вече отпадна. Сега мога да излизам на пистата, да се наслаждавам на всяко състезание и да се опитам да спечеля всяко едно. Нямам какво да губя, затова не искам да стоя тук и да говоря така. Разбира се, това е разочароващо и искам да съм част от тази битка. Надявам се късметът да се обърне."

Ръсел се наслаждава на битката с Антонели

Това беше тъжен край на вълнуващ уикенд, в който Ръсел и Антонели се впуснаха в ожесточена битка. В събота италианецът два пъти се озова на тревата и поиска съотборникът му да получи наказание за нечестна маневра, преди самият той дори да бъде помолен да отстъпи позицията на съперника си. В края на състезанието двамата пилоти си стиснаха ръцете, преди да заемат местата си на подиума. Все пак шефът на "сребърните стрели" Тото Волф се намеси в битката между двамата пилоти с интересен коментар.

След това Ръсел отбеляза, че новият регламент много му допада и направи лек намек към Макс Верстапен, който от началото на сезона многократно е споделял недоволството си от новите болиди: "Много ми хареса. Смятам, че беше страхотно. Вероятно не съм виждал такава битка откакто Люис Хамилтън и Нико Розберг в Бахрейн през 2014 г. И това възможно само благодарение на характеристиките на новите двигатели и болиди. Не знам защо някой би искал да ги променя."

