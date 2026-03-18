18 март 2026, 15:44 часа 7110 прочитания 1 коментар
Ливърпул - Галатасарай: Ще дава ли българска телевизия реванша от Шампионска лига?

Една от изненадите на първите мачове в 1/8-финалната фаза на Шампионска лига беше победата на Галатасарай над Ливърпул с 1:0. Това беше втората среща между двата отбора в надпреварата през сезона, като и първата завърши със същия резултат. Днес, на 18 март, ще се проведе реванша на митичния „Анфийлд“, от 22 ч. българско време. Ливърпул няма шанс да защити титлата си в Англия, така че най-голямата цел на „червените“ със сигурност ще бъде Шампионска лига.

Трети сблъсък между Ливърпул и Галатасарай в Шампионска лига

За първи път този сезон Ливърпул и Галатасарай се срещнаха в основната фаза на Шампионска лига. Тогава „червените“ бяха в доста сериозна криза в резултатите и турският тим се възползва. Виктор Осимен вкара единственото попадение в мача, за да донесе победата на истанбулския гранд. Тогава футболната общност не беше убедена във възможностите на Галатасарай, но той отстрани Ювентус на плейофите, с което доказа, че не е за подценяване.

Галатасарай - Ливърпул

В кой ден и от колко часа е реваншът

В първaта среща Марио Лемина се разписа за Галатасарай, който направи пореден много силен мач на свой терен. Но реваншът е на „Анфийлд“, където нееднократно Ливърпул е осъществявал обрати. Реваншът ще се проведе днес, на 18 март, от 22 ч. българско време и е напълно възможно да видим поредния обрат от страна на „червените“.

Ще излъчва ли българска телевизия реванша?

Мачът, който може да продължи похода на Галатасарай напред в Шампионска лига или да донесе поредната приказна вечер на „Анфийлд“, няма да се излъчва пряко в българския ефир. Мястото, където ще можем да наблюдаваме срещата между английския гигант и турския гранд на живо, е онлайн, по Voyo. Също така може да следите развоя на съдбоносната среща от Първа лига и в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния сайт Sportlive.bg!

Николай Илиев Отговорен редактор
Шампионска лига Ливърпул Галатасарай
