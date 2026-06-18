Ливърпул активира 40 милиона евро откупна клауза, за да уреди първи трансфер в ерата на Ираола

Английският гранд Ливърпул финализира първи трансфер в ерата на новия си мениджър Андони Ираола! Мърсисайдци активираха откупна клауза в размер на 40 милиона евро, за да привлекат испанския талант Виктор Муньос от отбора на Осасуна. Трансферното гуру Фабрицио Романо съобщава, че Муньос вече е подписал договора си с "червените", след като е преминал медицински прегледи в САЩ.

Ливърпул с първи трансфер за лято 2026

Договорът на Муньос на "Анфийлд" ще бъде до лятото на 2032 г. В Ливърпул той ще има възможност да се развива под ръководството на испански треньор в лицето на Ираола. Интересното е, че до последно Ираола бе спряган за трансфер в Нюкасъл, но Ливърпул успя да "открадне" трансфера в последния момент. Той е преминал през школите на Барселона и Реал Мадрид, като е считан за един от най-перспективните испански играчи.

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Това ще бъде първи трансфер за Ливърпул, осъществен през това лято. Иначе в клуба пристига и друг нов футболист - Жереми Жаке от Рен, чийто трансфер бе договорен още през зимата. В Ливърпул се завръщат от наем и Харви Елиът, както и Костас Цимикас и Витеслав Ярош. Предстои да стане ясна съдбата на тримата играчи, които се надяват на повече игрови минути, каквито може да не получат на "Анфийлд" и през новия сезон.

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