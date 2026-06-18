Невиждана "чистка" в Реал - Моуриньо разкарва играчи за над 100 милиона и набеляза нова трансферна цел

Реал Мадрид планира да разкара играчи, които не попадат в плановете на Жозе Моуриньо, а общата им стойност надхвърля 100 милиона евро, твърди трансферното гуру Фабрицио Романо. "Кралете" са убедени, че могат да си докарат сериозни приходи от изходящи трансфери, а това пък ще им отвори допълнителен бюджет за нови попълнения. Играчите, за които се спряга, че ще напуснат, са Ферлан Менди, Раул Асенсио, Фран Гарси и Дани Себайос.

Реал продава куп играчи, но ще привлече още един защитник

Реал Мадрид вече финализира четири трансфера, още преди да се отвори летният трансферен прозорец, като последният от тях е този на Бернардо Силва. Пристигнаха и триото в отбраната – Дензел Дъмфрис, Ибрахима Конате и Марк Кукурея. В състава на Жозе Моуриньо обаче все още може да се появи още един нов играч в защитата, като последните информации сочат, че Специалния е набелязал нова трансферна цел в отбрана.

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Преди началото на лятото широко се съобщаваше, че Реал Мадрид обмисля привличането на няколко централни защитници. Напускането на Давид Алаба, което ще бъде финализирано при изтичането на договора му на 30 юни, беше компенсирано с привличането на Конате, но предвид проблемите в отбраната през последните няколко сезона, съществува желание за допълнително укрепване на състава.

Рубен Диаш и Томаш Араужо в трансферния списък на Моуриньо

Моуриньо е движещата сила зад това, като е поискал от Реал Мадрид още един трансфер в отбраната: централен защитник. Клубът е готов да удовлетвори искането му, което е накарало португалеца да започне да търси подходящи кандидати, като той вече е набелязал двама предпочитани варианта - Рубен Диаш и Томаш Араужо. Нико Шлотербек е друга опция, която се разглежда в офисите на "Бернабеу".

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