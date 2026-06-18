Медицински пробив: В ИСУЛ извършиха уникална трансплантация

Специалисти от три клиники на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ извършиха за първи път в България автотрансплантация на тънко черво на мястото на шийния хранопровод. Операцията е продължила над 10 часа, а пациентката е 58-годишна жена. От болницата обясниха, че става въпрос за изключително сложна и високоспециализирана оперативна интервенция при пациентка с огромен карцином на шийния хранопровод.

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"Това е рядка и технически изключително предизвикателна дори в световен мащаб интервенция, при която след отстраняване на шийния хранопровод се извършва възстановяване на храносмилателния пасаж посредством свободна тънкочревна присадка", съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Допълнително усложняваща задача е била запазването и на ларинкса на жената, с което качеството ѝ на живот се съхранява напълно - да говори, да се храни и да диша самостоятелно, въпреки напредналия стадий на заболяването в тази специфична област, поясниха още от ИСУЛ.

По време на сложната интервенция екипът от Клиниката по УНГ болести, включващ доц. д-р Тодор Попов, дм, д-р Любен Димитров, д-р Кристина Комитова и м.с. Ани Спасова, извършва радикалното отстраняване на туморното образувание заедно със засегнатите метастатични шийни лимфни възли, като осъществява реконструкция на огромния дефект, образувал се в шийната област, чрез автотрансплантация на 20-сантиметров сегмент от тънко черво.

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Екипът на доц. д-р Георги Желев, дм с д-р Мирослав Арабаджиев, д-р Тодор Янев и м.с. Ирина Мишева осигуряват и подготвят тънкочревната присадка за трансплантация заедно с едноетапно възстановяване на чревния пасаж на пациентката, а анестезиологичният екип от доц. д-р Цветомир Маринов, дм и м.с. Теодора Ранова поддържа жизнените показатели по време на операцията.

Пациентката е била изписана месец след интервенцията.

През април тази година в ИСУЛ беше спасена 56-годишна жена след проведено продължително и изключително сложно лечение поради инфектирана рана на дясната подбедрица.