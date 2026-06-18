Еуфория! DARA предизвика истински фурор и на гръцката сцена (ВИДЕА)

Българската поп звезда DARA създаде истинска еуфория по време на церемонията на престижните MAD Video Music Awards 2026 в Атина, провела се в зала Tae Kwon Do Indoor Hall. Според гръцките медии, изпълнителката е била "черешката на тортата" на музикалното събитие, а появата ѝ е предизвикала бурни реакции сред хилядите зрители в залата.

Европейският хит на 2026 г.

Победителката в "Евровизия" 2026 се качи на сцената под нестихващи аплодисменти и още с първите секунди на изпълнението си успя да завладее вниманието на публиката. Ритмите на хитовата ѝ песен "Bangaranga", която се превърна в един от най-големите музикални феномени на годината, изпълниха залата и накараха присъстващите да пеят и танцуват заедно с нея.

Шоуто започна впечатляващо – Дара се появи на висока стълба, издигната на сцената. След като слезе между танцьорите си, тя продължи изпълнението с енергична хореография, която бързо вдигна градуса на емоциите в залата, подобно на фурора от финала на "Евровизия". Зрителите посрещаха всяко движение и всеки музикален акцент с възгласи и аплодисменти, превръщайки изпълнението в един от най-запомнящите се моменти на вечерта.

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Гръцките медии отбелязват, че публиката буквално е обсипала певицата с овации, а появата ѝ е била сред най-очакваните части от церемонията. Мнозина са искали да видят на живо изпълнителката, която през тази година спечели сърцата на европейските зрители и триумфира на сцената на Евровизия.

"Bangaranga" се превърна в един от най-големите европейски музикални хитове на годината. Песента е създадена с участието на известния гръцки композитор Димитрис Контопулос, както и на музикални продуценти от Romania и Norway. Парчето оглави класациите в редица европейски държави и намери място сред най-слушаните заглавия в света.

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