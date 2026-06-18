Правят ли се проверки по границите с Румъния, въпреки че сме в Шенген? МВР и Агенция "Митници" отговарят

След получени сигнали, че на бившите ГКПП-та с Румъния се извършват активни проверки, въпреки че се водят вътрешни граници на Шенген, от Actualno.com публикувахме специален материал, в който описахме информацията, достигнала до нас. Припомняме, че основните сигнали бяха за ГКПП Силистра – Кълъраш, където служители на Гранична полиция и Агенция "Митници" насочват автомобилите на определени за проверка места. За действията на граничните органи ни сигнализираха много хора, на които редовно им се налага да пътуват до Румъния. По наши данни и при Дунав мост 2 при Видин редовно се упражнява граничен контрол, като колите се отбиват, проверяват се документи и багажници и така се забавя преминаването на вътрешна граница в Шенгенското пространство.

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Медията ни изпрати въпроси към Министерството на вътрешните работи (МВР) и Агенция "Митници", за да разберем дали действително се извършват такива проверки, кой е разпоредил това да се случва и има ли конкретен повод на вътрешни граници в Шенген свободното преминаване да бъде възпрепятствано.

Агенция "Митници" и МВР отговарят

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В отговора на Агенция "Митници" се казва, че "митническите органи осъществяват проверки, свързани с митническия надзор и контрол на стоки, превозни средства и лица в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата територия на страната съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за митниците. По думите им, след като страната ни е приета в Шенген, "митническият контрол извън външните граници на ЕС (или така наречените компенсаторни мерки) се осъществява от мобилни екипи във вътрешността на страната, включително в близост до бившите гранични контролно-пропускателни пунктове".

Според отговора на Агенция "Митници" те действително спират превозни средства и ги проверяват, но след като са извършили анализ на риска. "Частични проверки се извършват на място, а за щателни митнически проверки превозните средства (предимно товарни автомобили) се насочват и ескортират до най-близката подходяща точка с налична инфраструктура за проверки – рентген, хале и др.", се казва още в отговора.

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От Агенция "Митници" все пак признават, че има случаи, в които проверките от техните служители се извършват "като се използва инфраструктура, изградена на територията на граничните преходи (бивши ГКПП), като тези действия не възпрепятстват свободното движение на превозни средства, тъй като контролните действия се провеждат встрани от пътните ленти за движение".

Снимка: Bgtourism.bg

От МВР пък казват за Actualno.com, че след приемането на България в Шенген на 1 януари 2025 г. и изтичането на временните мерки от 1 юли 2025 г. граничният контрол е отпаднал, а изградените по българо-гръцката и българо-румънската граници граничните пунктове са престанали да съществуват като места за извършване на гранични проверки.

В отговора пише още, че "по силата на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент, в 30-километровата гранична зона се осъществяват проверки, извършвани от полицейски служители на МВР, самостоятелно или съвместно с други държавни органи, които да компенсират отпадането на граничните проверки на ГКПП". По думите им този подход е стандартна практика и цели да гарантира сигурността и минимизира рисковете за Шенгенското пространство.

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"В изпълнение на служебните си задължения, гранично-полицейските служители извършват полицейски проверки като част от прилагания комплекс от компенсиращи мерки. Те се извършват по метода анализ на риска, на случаен принцип или по предварително придобита информация и не нарушават правото на свободно движение на гражданите, включително през визираните бивши ГКПП, понастоящем гранични преходи", казват още от Министерството на вътрешните работи.

Остава да видим дали сигналите към нашата медия относно това, че на бившите гранични пунктове с Румъния се образуват колони от автомобили, заради проверки, ще продължат.