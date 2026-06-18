Новият треньор на Кирил Десподов е бивш помощник на провален мениджър на Ливърпул

След пет години начело на ПАОК, румънецът Разван Луческу напусна отбора. Това означава, че капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, който играе за “двуглавите орли“ от 2023 г. насам, ще има нов треньор. Вече е почти официално кой ще е новият наставник на “черно-белите“, като по всичко личи, че това ще е бившият помощник на Арне Слот Марино Пушич.

Собственикът на ПАОК има последната дума

Разван Луческо прекрати договора си и напусна ПАОК, след като изкара пет години начело на отбора във втория си престой. Луческо имаше контракт за още една година със солунския гранд, но е постигнал споразумение със собственика на клуба Иван Савидис да напусне още през това лято. Именно Савидис има финалната дума за това дали Пушич ще стане новия треньор на ПАОК, но според медиите в Гърция, сделката е все по-близо до това да бъде финализирана.

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Марино Пушич е бивш асистент на Арне Слот

Марино Пушич от известно време е кандидат за нов треньор на ПАОК, като хората в клуба са запознати с визитката му. Той е бил помощник на бившия мениджър на Ливърпул Арне Слот, още във времената когато нидерландецът водеше Феенорд. Там Пушич е бил основна част от изграждането на отбора, а опитът му в такава среда е сред основните причини, поради които от ПАОК са го избрали. След като напусна диерландския клуб през 2023 г., Пушич води Шахтьор Донетцк и Ал Джазира.

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