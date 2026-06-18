Тъмни облаци надвиснаха над съвременен "Мордор" (СНИМКИ, ВИДЕА)

След тазсутрешните атаки с дронове на Въоръжените сили на Украйна срещу Москва и Московска област небето над Подмосковието е затъмнено от гъсти черни облаци заради избухналите пожари в атакуваните обекти на руската военна промишленост.
Припомняме, че според изнесена информация на кмета на руската столица Сергей Собянин от вечерта на 17 юни до момента руската противовъздушна отбрана е успяла да свали 194 украински дрона.
Засега е известно, че сред атакуваните обекти е петролната рафинерия "Газпромнефт-Москва".
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A Russian MANPADS operator trying to intercept incoming Ukrainian drones. #Russia pic.twitter.com/VWFNrnVhhG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2026
Ukraine’s Unmanned Systems Forces struck the Moscow oil refinery again on June 18 in coordination with SSO, GUR, SBU and other defense components. The operation involved the 1st Separate Center, the 412th Nemesis Brigade, the 413th Raid Regiment and the 414th Magyar’s Birds… pic.twitter.com/J8QvkP1rBF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2026
Thick black smoke covered parts of Moscow after a mass Ukrainian drone attack triggered multiple fires across the capital. Russian authorities reportedly activated evacuation measures in several neighborhoods as emergency services responded. #Russia pic.twitter.com/Hh1fjngvEz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2026
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