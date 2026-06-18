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Тъмни облаци надвиснаха над съвременен "Мордор" (СНИМКИ, ВИДЕА)

18 юни 2026, 12:15 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Телеграм
Тъмни облаци надвиснаха над съвременен "Мордор" (СНИМКИ, ВИДЕА)

След тазсутрешните атаки с дронове на Въоръжените сили на Украйна срещу Москва и Московска област небето над Подмосковието е затъмнено от гъсти черни облаци заради избухналите пожари в атакуваните обекти на руската военна промишленост.

Припомняме, че според изнесена информация на кмета на руската столица Сергей Собянин от вечерта на 17 юни до момента руската противовъздушна отбрана е успяла да свали 194 украински дрона.

Засега е известно, че сред атакуваните обекти е петролната рафинерия "Газпромнефт-Москва".

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Москва Русия война Украйна атака с дронове Подмосковие Московска област
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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