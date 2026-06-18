Войната в Украйна:

Задържаха заподозрян за убийството на руския художник в Полша (СНИМКА)

18 юни 2026, 12:02 часа 608 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Задържаха заподозрян за убийството на руския художник в Полша (СНИМКА)

Заподозреният в убийството на руския художник Семьон Скрепецки е задържан в Полша. „Заподозрян в убийството на руски гражданин в Бяла Подляска е задържан от полицията на Люблинското войводство!", се казва в изявлението на полицията. Установено е, че заподозреният има паспорт, издаден на името на 36-годишен грузински гражданин. Службите работят по установяване на организатора“.

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Убийството

Припомняме, че на 15 юни 2026 г. руският художник Семьон Скрепецки беше убит в Полша. Той бе прострелян смъртоносно в град Бяла Подляска, близо до границата с Беларус, където се намира лагер за бежанци. В атаката вероятно са участвали няколко души. Таксиметровият шофьор, който го е возил, беше задържан близо до беларуското консулство в града.

Активист

По-рано Скрепецки участва в акция пред руското посолство в Берлин. Той се появи обут в бащинки, с руско знаме, завързано за панталоните му, и носещ картина, на която Сталин „храни“ Путин. Той също така създаде сатирични картини, в които се подиграваше на чеченския лидер Рамзан Кадиров, Владимир Путин и руски служители.

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Скрепецки бе един от най-острите критици на Владимир Путин и Рамзан Кадиров. След като напусна Русия, художникът премина през този център и остана да живее в града със семейството си.

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Полша убийство война Украйна руски художник Семьон Скрепецки
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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