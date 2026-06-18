Мистерията със свръхмасивната черна дупка, която е най-близо до Земята, най-после е разгадана

Учени твърдят, че са открили доказателства за вятър с космически мащаб, излъчван от свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път. Това би могло да разреши една от най-дългогодишните мистерии в астрономията, съобщава CNN.

Мистерията със свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път

Изданието припомня, че Стрелец A* е гигантска черна дупка с маса приблизително 4 милиона слънца. Тя озадачава научната общност повече от 50 години.

Според законите на физиката Стрелец A*, подобно на всички черни дупки, не само трябва да абсорбира материя, но и да я изхвърля под формата на ветрове или струи. Въпреки това, тя се държи странно тихо. Въпреки десетилетията на търсене, учените са успели да съберат само следи от вятърни емисии, датиращи отпреди повече от 20 000 години, но не и по-скорошни.

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„Това е най-близката и най-добре проучена ни черна дупка. Това е единствената черна дупка, около която можем да наблюдаваме всички физически процеси, и въпреки това изглеждаше, че няма вятър. Всяка черна дупка във Вселената се държи по един и същи начин, но най-близката до нас е различна. Това беше огромно предизвикателство“, казва Марк Горски, изследовател и доцент в Северозападния университет в Еванстън.

Той и колегите му наблюдават тази черна дупка в продължение на 5 години. Те са създали изключително детайлно изображение на областта около черната дупка. На това изображение те откриват голяма, конусовидна кухина, лишена от студен газ, за която предполагат, че е следа от липсващия вятър.

Предположението на учените е, че тази структура би могла да се е образувала само под въздействието на вятър от горещ газ, излъчван директно от самия обект.

Ученият сравнява въздействието на вятъра върху черната дупка с ефекта на сешоар.

„Той духа горещ, турбулентен въздух върху по-хладна, по-плътна материя, като мократа ви коса. Вятърът е достатъчно топъл и силен, за да затопли и изсуши мократа ви коса, а също и леко да я повдигне, но не толкова силен, че напълно да ви издуха косата от главата“, казва Горски.

В публикацията се отбелязва, че учените вече са наблюдавали подобни емисии, както тесни струи, така и широки ветрове, от свръхмасивни черни дупки в центровете на други галактики. Кристофър Рейнолдс, професор по астрономия в Университета на Мериленд, Колидж Парк, подчертава, че тези емисии играят ключова роля в начина, по който черната дупка пренася енергия към галактиката си гостоприемник и регулира нейния растеж.

Учените споделят, че използвайки радиотелескопите Atacama Large Millimeter Array, те са създали най-подробната карта до момента на студения газ около Стрелец A*. След това са премахнали всички радиосмущения, излъчвани от този обект. Изображението разкрива кухина с дължина приблизително 3 светлинни години и ъгъл на отваряне от 45 градуса, водеща обратно към самата черна дупка.

Използвайки космическия телескоп Чандра, изследователите потвърждават, че студеният газ в този регион се образува от гореща плазма или електрически зареден газ, изтичащ от центъра на Галактиката.

„Ако студеният газ се намираше пред или зад горещата плазма, нямаше да има силна корелация. Въпреки че не открихме директно частици, движещи се във вятъра, успяхме да определим посоката и енергията на този вятър“, казва Горски.

Ученият отбеляза, че има две основни причини, поради които е отнело повече от половин век, откакто Стрелец А* е бил наблюдаван за първи път през 70-те години на миналия век, за да се открие този вятър. Първо, инструментите едва сега са станали достатъчно усъвършенствани, за да „виждат“ през газа и праха между Земята и центъра на нашата галактика. Втората причина, според Горски, е, че Стрелец А* е в период на затишие, което прави вятъра по-слаб и следователно много по-труден за откриване.

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„Нашите резултати по същество показват, че тази черна дупка също има вятър, така че няма нищо странно в това и физиката на черните дупки като цяло работи както очаквахме. Но вятърът беше труден за откриване, защото беше много слаб. Никога преди не сме наблюдавали толкова слаб вятър, идващ от черна дупка“, споделят учените.

Междувременно други учени за първи път наблюдаваха трептения в пространство-времето близо до черна дупка.

Астрономите вече съобщиха за първото директно откриване на вихрово изкривяване в пространство-времето, причинено от бързо въртяща се черна дупка. Това явление се нарича прецесия на Лензе-Тиринг, известна още като инерционно съпротивление. Изследователите са наблюдавали как звезда се разрушава, след като се приближава изключително близо до свръхмасивна черна дупка. Разкъсаната звезда е разкрила въртящ се диск и джетове.

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