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Анри разсипа от критики Роналдо: Отборът трябва да вкара, а не ти! (ВИДЕО)

18 юни 2026, 12:11 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Анри разсипа от критики Роналдо: Отборът трябва да вкара, а не ти! (ВИДЕО)

Френската футболна легенда Тиери Анри, който по време на Световното първенство е консултант на американската телевизия “Fox Sports”, не спести мнението си за Кристиано Роналдо след равенството на Португалия срещу Демократична Република Конго (1:1) на старта на турнира. Представянето на нападателя Ал-Насър в срещата бе определено като твърде индивидуално и дори егоистично от мнозина.

Френската легенда не спести нищо на португалеца

„Едно нещо е важно, приятели, които ни гледате от домовете си, отборът трябва да вкара, не специално вие лично”, каза Тиери Анри, като илюстрира думите си с конкретни примери.

„Португалия притежава топката, Консейсао я получава отдясно, а Кристиано Роналдо няколко пъти заемеше позиция около точката за изпълнение на дузпа”, анализира французинът. „Ако той поиска топката, той принуждава защитника да вземе бързо решение и защити зоната на шестте метра. Но тъй като иска да вкара сам, Роналдо се озовава в зоната на Бруно Фернандеш. Ако беше атакувал малкото наказателно поле, защитникът щеше да го последва. И това щеше да освободи пространство за Бруно Фернендеш, който да вкара”, казва Анри.

В крайна сметка Роналдо играе с топката, въпреки че му липсва баланс, и я праща покрай вратата. „Защото иска да вкара сам и така застава на пътя на топката, която е върната назад. Около него има двама защитници, което прави работата им много по-лесна. Това имам предвид - отборът трябва да вкара, не вие. Видяхме ли реакцията на Бруно Фернендеш зад него, който му прави знак да остави топката. „Поискай топката, остави ми пространство и аз само ще вкарам топката в мрежата”, казва халфът. Но това така и не стана”, сигурен е Тиери Анри.

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Кристиано Роналдо Тиери Анри Португалия отбор Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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