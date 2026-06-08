Звезда на Ливърпул окачи бутонките на едва 31 години

Бившият нападател на Ливърпул, Милан и Нотингам Форест Дивок Ориги официално сложи край на професионалната си кариера. Новината беше съобщена от белгиеца чрез публикация в социалните мрежи, в която той благодари на всички съотборници, треньори, клубове и фенове, които са били част от футболната му кариера.

Дивок Ориги официално прекрати футболната си кариера

Ориги ще остане в историята най-вече с изявите си в Ливърпул, където се превърна в ключова фигура. Сред най-запомнящите се попадения са това срещу Барселона в полуфиналната фаза на Шампионска лига, както и голът му във финала срещу Тотнъм. Белгийският нападател остави своя отпечатък и в дербито срещу Евертън, когато донесе драматична победа в последните секунди на срещата.

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След раздялата си с Ливърпул кариерата на Ориги не се разви по желания от него начин. Престоят му в Милан не оправда очакванията, а последвалият период в Нотингам Форест също не му помогна да възроди най-добрата си форма. Нападателят остана без клуб и не е играл официален мач от 2024 година. Така на 31-годишна възраст Ориги взима решение да се оттегли от професионалния футбол, слагайки край на кариерата си.

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