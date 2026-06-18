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Статистика тип "свинско със зеле": Политиците изпреварват по стандарт арабските шейхове, а обикновените българи изостават от Бангладеш

18 юни 2026, 12:08 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Статистика тип "свинско със зеле": Политиците изпреварват по стандарт арабските шейхове, а обикновените българи изостават от Бангладеш

Новината, че България вече изпреварва по стандарт на живот държави от ЕС е статистика от типа "свинско със зеле".

Такъв коментар направи българският доброволец в чуждестранния легион на ВСУ и бивш кандидат-депутат от "Демократична България" Иван Калчев.

Коментарът му продължава иронично:

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"Ако направим по-точна разбивка:

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- няколко олигарси и политици изпреварват по стандарт арабските шейхове (и живеят при с тях);

- шефове на агенции и регулатори изпреварват рентиери в Монако;

- селски кметове и корумпирани калинки изпреварват средния американски бизнесмен;

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- обикновени държавни служители изпреварват лондонските финансисти;

- докато средностатистическия жител на Видин или Малко Търново изостава от средното за Бангладеш и тегли бърз кредит, за да си купи цял килограм краставици..."

Изпреварихме държави от ЕС по стандарт на живот

Коментарът на Калчев е по повод новоизнесени данни на Евростат, според които България е изпреварила Естония, Латвия и Унгария по стандарт на живота.

Според данните през 2025 г. действителното индивидуално потребление (ДИП) на човек, съобразено с нивото на цените в различните държави, в България е 77% от средното ниво за държавите от ЕС. След нас е Естония, където потреблението на хората е 74% от средното за ЕС, а на последните две места са Латвия и Унгария, където потреблението на човек от населението е 73% от средното за страните от ЕС.

България се изравнява по стандарт на живота със Словакия, в която потреблението на човек също е 77% от средното за страните-членки.

Действителното индивидуално потребление включва всички стоки и услуги, реално консумирани от домакинствата. То обхваща потребителски стоки и услуги, купени директно от домакинствата, както и услуги, предоставяни от организации с нестопанска цел и правителството за индивидуално потребление, каквито са здравните и образователните услуги.

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жизнен стандарт стандарт на живот цени икономика
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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