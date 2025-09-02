Кошмарен провал за Ливърпул в последните минути преди затварянето на летния трансферен прозорец

Английският шампион Ливърпул преживя кошмарен провал в последните минути преди затварянето на летния трансферен прозорец, след като сделката за защитника Марк Гехи пропадна в последния момент. Трансферът на капитана на Кристъл Палас в посока "Анфийлд" бе считан за сигурен, като двата клуба се споразумяха за трансферна сума в размер на 35 милиона паунда. Играчът дори премина медицински прегледи и бе готов да премине в Ливърпул, но в последните минути Палас блокира трансфера му.

Трансферът на Марк Гехи в Ливърпул пропадна

От лондонския клуб отказаха да продадат Гехи, тъй като не успяха да привлекат Игор Жулио като негов заместник. Мениджърът Оливер Глазнер бе категоричен пред ръководството на клуба, че е против продажбата на Гехи, ако не бъде привлечен негов заместник. Смята се, че Глазнер дори е заплашил шефовете си, че ще напусне треньорския пост, ако остане без централен защитник, което в крайна сметка е принудило Палас да блокира трансфера и да задържи Гехи.

Марк Гехи има договор с Палас до края на сезона, като това създава предпоставки да си тръгне като свободен агент през следващото лято. Ливърпул може да съжалява за провалената сделка, тъй като имаше нужда от подсилване в центъра на отбраната, където няма достатъчно широчина. Иначе "червените" успяха да привлекат Александър Исак, който се превърна в исторически трансфер за Висшата лига. Клубът привлече още Юго Екитике, Флориан Вирц, Милош Керкез и Жереми Фримпонг.