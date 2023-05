Ливърпул плаща сериозна откупна клауза за първото си лятно попълнение

Авторитетният спортен журналист съобщава, че тази седмица ще бъдат уточнени детайлите по отношение на играча, като неговите лични условия са почти договорени. След това ще се премине и към финализиране на сделката, което се очаква да стане през идната седмица.

Liverpool plan for Alexis Mac Allister deal: complete player side details this week, personal terms are almost agreed — then finalize the deal next week. 🚨🔴 #LFC



Liverpool are prepared to pay the exit clause [it’s less than reported £70m] if all goes to plan on player side. pic.twitter.com/4hJazzhnKK