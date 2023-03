Ливърпул вади 60 милиона паунда за южнокорейски защитник

26-годишният централен защитник пристигна на стадион „Диего Армандо Марадона“ през лятото от Фенербахче, като италианският тим плати 18,05 милиона евро за правата му. Той набързо се превърна в един от основните футболисти в състава на Лучано Спалети, като до момента има 35 мача за отбора във всички турнири, в които е реализирал две попадения и е направил 1 асистенция.

🚨 Liverpool are willing to pay more than £60m for Napoli centre-back Kim Min-jae.



They believe this will be enough to beat Man United to the signing of the South Korean!



