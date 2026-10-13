Лукс в Маями и милиони долари: Разкрития за втора заплата на шефа на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се оказа в центъра на нов финансов скандал след разследване на британския вестник "The Times". Според изданието ръководителят на световния футбол е получил допълнително възнаграждение от 1,76 милиона долара през 2024 година чрез американска компания, свързана с организацията на Мондиал 2026. Сумата не е била посочена в годишния финансов отчет на ФИФА, което поражда сериозни въпроси за прозрачността в управлението на централата.

Втора заплата за президента на ФИФА?

Разследването се позовава на данъчни документи на FWC2026 US Inc – дружеството, създадено за организацията на Световното първенство в САЩ. Според тях Инфантино е получил допълнителните 1,76 милиона долара наред с официално обявеното си възнаграждение от 4,274 милиона швейцарски франка за същата година.

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Британското издание посочва, че 626 229 долара от американските плащания са отчетени като допълнителни облагаеми възнаграждения. Бившият председател на комисията по управление на ФИФА Мигел Мадуро смята, че евентуалното неразкриване на тези суми може да противоречи на устава на организацията, който изисква публично оповестяване на възнагражденията на висшите ѝ ръководители.

Луксозен живот в Маями и нови въпроси

"The Times" обръща внимание и на разходите около пребиваването на Инфантино в Маями, включително наемането на луксозна крайбрежна резиденция. Разследването споменава и апартамент на стойност 8,6 милиона долара, придобит чрез компания.

Публикацията идва на фона на напрежението между президента на ФИФА и представители на водещи футболни конфедерации заради управлението на финансите и опитите за привличане на частни инвеститори.

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