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Призоваха Арсен Венгер да свали Инфантино от трона във ФИФА

10 октомври 2026, 15:57 часа 549 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Призоваха Арсен Венгер да свали Инфантино от трона във ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино продължава да е под силен натиск в своята длъжност след лято, изпълнено с противоречия около Световното първенство. Създаването на Наградата за мир на ФИФА, телефонният разговор с Доналд Тръмп относно червения картон на Фоларин Балогун на Мондиал 2026 и разкритите впоследствие планове за продажба на дялове в турнира предизвикаха остра реакция от страна на футболната общност. Впоследствие Инфантино се отказа от спорния си план, но не планира да подаде оставка, а вместо това възнамерява да се кандидатира отново за президентския пост във ФИФА.

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Това обаче не е попречило на хората да го критикуват, като последният, който отново го направи, е президентът на УЕФА Александър Чеферин. По време на общото събрание на Европейските футболни клубове той не спомена Инфантино по име, но в голяма степен намекна, че нещата във ФИФА трябва да се променят. През октомври ще се състои заседание на Съвета на ФИФА, а следващите президентски избори са насрочени за март 2027 година. Но дали избирателите ще кажат дотук, както призова Чеферин? И ако го направят, кой би могъл да замени Инфантино?

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Джани Инфантино

Предложиха Арсен Венгер за президент на ФИФА

Саймън Джордан от "talkSPORT" се съгласи с Чеферин, че е необходима промяна и че трябва да се прекъсне цикълът на президенти, корумпирани от властта. Той предложи легендарния мениджър на Арсенал - Арсен Венгер, който в момента работи в световната федерация. Джордан призова Венгер да се кандидатира за поста, за да изведе своите ценности и любов към играта на преден план във ФИФА. Легендарният мениджър на Арсенал е шеф на отдела за глобално развитие на футбола във ФИФА от 2019 година и често е бил хвален за влиянието си върху спорта и предложенията си за нови правила.

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Арсен Венгер ФИФА Джани Инфантино
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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