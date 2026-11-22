Новият наставник на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино вече е наложил сериозни нововъведения в тренировъчния процес на "червените дяволи". Почетино е увеличил не само продължителността на тренировките, но и тяхната интензивност. Футболистите споделят за осезаемата разлика в сравнение със заниманията под ръководството на Майкъл Карик, а тепърва предстои натоварванията да станат още по-сериозни.

Сериозни промени в тренировките на Манчестър Юнайтед след идването на Почетино

„Почетино веднага повиши темпото и интензивността във всичко. Играчите тренират по-здраво и по-дълго и вече усещат разликата. Основната му цел обаче досега беше да внедри част от тактическите си идеи преди мача. Затова, макар да усетиха увеличеното натоварване и изискванията, посланието е, че той все още не е започнал истински“, разкрива източник пред "Сън".

Още: Манчестър Юнайтед търси опции за подсилване с нов голмайстор: Интересът към звезда от Бундеслигата е подновен

Според информацията аржентинският специалист е провел удължена тренировка в събота, но заради ограниченото време, с което разполага до дебюта си на "Анфийлд" все още не е успял да наложи изцяло новите си изисквания. Очаква се това да се случи след двубоя с Ливърпул.

Стилът на работа на Почетино е описван като изключително активен. Наставникът се включва в работата на терена по време на тренировки и спира упражненията, когато иска да обясни на футболистите какво точно изисква от тях. Аржентинецът настоява комуникацията в отбора да се извършва на английски език, въпреки предимно испаноговорящия му екип. Старши треньорът вече е провел и индивидуални разговори с ключовите фигури в отбора.

Още: Поредна пробойна в Ман Юнайтед преди Ливърпул: Голям проблем за дебюта на Почетино