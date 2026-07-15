Еди Рама за Западните Балкани: Фон дер Лайен да не забравя своите седем деца

"Седемте деца на Урсула - Албания, Черна гора, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Украйна и Молдова - трябва да седнат на масата", каза в интервю за "Евронюз Сърбия" албанският премиер Еди Рама, правейки направи аналогия на седемте държави от Западните Балкани заедно с Молдова и Украйна с истинско семейство. Според него в тази история Германия и Франция са „баба и дядо“, а има родители, лели, чичовци и вуйчовци - Италия, Дания, Словения, Словакия, и че накрая има и деца. Според тази аналогия, както посочи Рама, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е „майка“.

Не говоря за самото членство, защото то ще бъде процес, основан на заслуги и индивидуален. Но политически всички трябва да сме заедно около масата, като семейство", смята той.

Нужно е обединение

Рама предложи седемте държави, които активно преговарят за членство, да се обединят.

"Днес Европа се нуждае от нас толкова, колкото ние се нуждаем от нея, може би дори повече. Ние сме много важна част от пъзела, който трябва да бъде добавен към европейската мозайка. В противен случай не е възможно Европа да ни държи извън дома си и да не ни има около масата за преговори. Трябва да бъдем политически обединени около масата, като семейство“, каза той за Западните Балкани. ОЩЕ: Еди Рама: ЕС стана по-смел благодарение на Путин