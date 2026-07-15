Григор Димитров отпадна по бързата процедура от турнир в Швеция

Звездата на българския тенис Григор Димитров приключи участието си на турнира на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. Първата ни ракета допусна поражение в два сета с 4:6, 2:6 от португалеца Нуно Боржеш. Срещата от 1/8-финалите продължи само един час и 5 минути. Това бе втори мач за българина след победа в първия кръг над Далибор Свърчина. Боржеш пък продължава към 1/4-финалите, където ще срещне победителя от двойката Даниел Алтмайер - Лучано Дардери.

Боржеш не остави шанс на Григор Димитров

Срещата започна трудно за най-добрия български тенисист, който допусна пробив още при първото си подаване. Португалецът затвърди брейка си, след което отново притисна своя съперник, стигайки до дюс в третия гейм. Гришо все пак успя да предотврати нов пробив и спечели на свой сервис. След това българинът се възстанови от слабия старт и върна пробива, след като Боржеш допусна двойна грешка в решителния момент - 2:2. Португалецът обаче показа по-категорична игра в следващия гейм и отново поведе след пробив, след което поведе с 4:2. Двамата размениха следващите си сервис-геймове, преди Нуно Боржеш да се поздрави с успех в първата част с 6:4.

Втората част започна идентично, като Димитров бе пробит още в първия гейм. Боржеш взе подаването си, а след това стигна до нов пробив и поведе с 3:0. По този начин той на практика реши двубоя. Португалецът спечели следващия гейм на свой сервис. Гришо бе на път да изпусне и следващото си подаване, след като изостана с 15:30, но направи три поредни точки, за първия си гейм в сета - 4:1. Българинът поведе за момент в следващата част, но Боржеш бързо сложи край на надеждите му за обрат. Димитров спечели втората си точка в сета, след което трябваше да посреща ударите на Боржеш, който сервира за мача. Португалецът не се забави и стигна до победата с 6:2.

Григор Димитров успя да победи трудно коравия чех Далибор Свърчина в три сета в първия си двубой след Уимбълдън. Ракета №1 на България, която стигна до 1/8-финал на турнира от Големия шлем, смени рязко тревната настилка с клей в търсене на допълнителен игрови ритъм след нарушения му сезон до момента. 2026 година се оказа изключително трудна за хасковлията, който се завърна след дълга пауза заради контузия, но изглежда, че вече започва да намира играта си.

Участието на Димитров в Бостад е леко отклонение от заключителната част от сезона, която ще се състои на твърди настилки. След като приключи с изявите си в Бостад, Григор ще насочи поглед към ATP 250 турнира в Лос Кабос, който е на твърдо. После пък идва Мастърсът в Синсинати, а в програмата на Григор Димитров за 2026 година попада и последният за годината турнир от Големия шлем - US Open. За там обаче той ще трябва да се потруди още, за да влезе в основната схема, след като на Уимбълдън имаше възможност да участва чрез "уайлд кард".

В момента Григор е извън топ 100 на света. Именно затова е от изключителна важност за Димитров да постига победи, с които да възвърне част от загубените позиции, а това минава и през успех над Боржеш. Българинът се е срещал два пъти с португалеца, като има една победа и една загуба - все на твърда настилка.