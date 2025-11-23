Не е само в България: ВАР разбуни духовете във Висшата лига, но Гуардиола не мрънка (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола се насочи към съдията Сам Барот след края на мача между "гражданите" и Нюкасъл от 12-ия кръг на Висшата лига. Двубоят бе изпълнен със спорни положения. Манчестърци могат да имат претенции за недадена дузпа в своя полза и неотсъдена засада при попадението на Хари Барнс за крайното 2:1 за "свраките". Именно победният гол разбуни духовете на Острова за работата на ВАР, но Гуардиола отказа да се оправдава със съдиите.

Имаше ли засада на Гимараеш?

На въпроса на BBC Sport какъв разговор е провел с Барот, Гуардиола се опита да сдържи емоциите си и просто отговори: „Нищо. Всичко е наред.“ Гуардиола и неговият щаб бяха на крака, настоявайки за дузпа за нарушение в наказателното пол срещу Фил Фоудън в 18-ата минута. Главният съдия обаче подмина ситуацията, а ВАР явно реши, че не става въпрос за очевидна грешка.

How was that not a penalty for this nasty challenge on Phil Foden?



Manchester City has been robbed of a clear penalty!!



pic.twitter.com/fwbXpfsTvw — Football is Life (@futball_is_life) November 22, 2025

Победният гол на Нюкасъл в 70-ата минута беше обект на дълъг преглед. След разбъркване в наказателното поле удар на Гимараеш попадна в напречната греда. Топката се озова в Барнс, който се разписа. Съмнения останаха за евентуално засада на Бруно Гимараеш. Телевизионните повторения първоначално не показаха линии, очертаващи възможен офсайд. По-късно се появи екранна снимка, според която бразилецът е бил в редовна позиция.

В социалните мрежи се появиха съмнения за отправна точка на линията за засада. Според DAZN тя е лакътят на Диас, което би било грешка. Сити обаче няма как да върне времето назад, а последствията от поражението не са никак малки. Тимът на Гуардиола остана с 22 точки на третото място - на 4 от лидера Арсенал, който е с мач по-малко.

ОЩЕ: Срам на "Анфийлд" - Ливърпул бе разгромен! Бивш играч на Лудогорец пак вкара, но пропусна да стане герой (РЕЗУЛТАТИ)

MASSIVE CONTROVERSY on Newcastle’s second goal. 😳🔥

VAR released the footage, but the offside line was drawn near Rúben Dias’ elbow.



Man City fans are furious, pointing out FA rules:

Arms and hands don’t count for offside.

The boundary should be the bottom of the armpit, not… pic.twitter.com/yrYIoPcIte — DAZN Football (@DAZNFootball) November 22, 2025