Не е само в България: ВАР разбуни духовете във Висшата лига, но Гуардиола не мрънка (ВИДЕО)

23 ноември 2025, 11:08 часа 703 прочитания 0 коментара
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола се насочи към съдията Сам Барот след края на мача между "гражданите" и Нюкасъл от 12-ия кръг на Висшата лига. Двубоят бе изпълнен със спорни положения. Манчестърци могат да имат претенции за недадена дузпа в своя полза и неотсъдена засада при попадението на Хари Барнс за крайното 2:1 за "свраките". Именно победният гол разбуни духовете на Острова за работата на ВАР, но Гуардиола отказа да се оправдава със съдиите.

Имаше ли засада на Гимараеш?

На въпроса на BBC Sport какъв разговор е провел с Барот, Гуардиола се опита да сдържи емоциите си и просто отговори: „Нищо. Всичко е наред.“ Гуардиола и неговият щаб бяха на крака, настоявайки за дузпа за нарушение в наказателното пол срещу Фил Фоудън в 18-ата минута. Главният съдия обаче подмина ситуацията, а ВАР явно реши, че не става въпрос за очевидна грешка.

Победният гол на Нюкасъл в 70-ата минута беше обект на дълъг преглед. След разбъркване в наказателното поле удар на Гимараеш попадна в напречната греда. Топката се озова в Барнс, който се разписа. Съмнения останаха за евентуално засада на Бруно Гимараеш. Телевизионните повторения първоначално не показаха линии, очертаващи възможен офсайд. По-късно се появи екранна снимка, според която бразилецът е бил в редовна позиция.

В социалните мрежи се появиха съмнения за отправна точка на линията за засада. Според DAZN тя е лакътят на Диас, което би било грешка. Сити обаче няма как да върне времето назад, а последствията от поражението не са никак малки. Тимът на Гуардиола остана с 22 точки на третото място - на 4 от лидера Арсенал, който е с мач по-малко.

