Мъри пропусна да изкачи Гьозтепе в топ 3 в Турция

23 ноември 2025, 18:40 часа 216 прочитания 0 коментара
Българският специалист Станимир Стоилов не успя да изведе Гьозтепе (Измир) на 3-о място в турската Суперлига, след като тимът завърши 0:0 на свой терен с Коджаелиспор в 13-ия кръг. Решенията на съдията Али Йълмаз бяха обект на спорове по време на гостуването на Коджаелиспор срещу Гьозтепе, отбелязаха турските медии. Йълмаз показа червени картони на двама играчи – по един от двата отбора, но с намесата на съдиите от стаята за видеопомощ (ВАР) той анулира и двете решения.

Иначе срещата започна интересно с по едно добро положение и за двата отбора, след което битките в средата на терена взеха превес. През второто полувреме положенията и интересните моменти бяха още по-малко, а в крайна сметка и нулевото равенство беше логично. Така след тази среща Гьозтепе остава на 5-о място с 23 точки, на две от 3-ия Трабзонспор. Начело в класирането е Галатасарай с 32, а Коджаели е на 9-а позиция с 15.

Станимир Стоилов

По-рано днес във второто ниво на турския футбол Здравко Димитров влезе през второто полувреме за Бодрум ФК, но тимът изненадващо отстъпи с 0:1 при гостуването на Юмраниеспор. Двата тима приключиха мача в намален състав, а Бодрум запазва 2-ата позиция с 27 точки, но само на 1 зад тях се доближи Амедспор (Диарбекир). На върха е истанбулския Пендикспор с 29.

Стефан Йорданов
