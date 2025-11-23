Байерн Мюнхен ще обжалва спорно решение на УЕФА за звезда на баварците

Байерн Мюнхен ще обжалва наказанието от три мача на Луис Диас в Шампионската лига, което УЕФА наложи преди дни. Информацията оповестиха от баварския клуб. 28-годишният колумбиец беше изгонен при победата с 2:1 срещу Пари Сен Жермен на 4 ноември заради груб шпагат в краката на Ашраф Хакими. Крайният защитник на "принцовете" получи тежка контузия на глезена, което наложи слагането на ботуш.
Байерн ще обжалва наказанието на Диас
„Поискахме писмено обосноваване на решението от УЕФА, за да подадем жалба. Ще видим дали ще успеем да намалим наказанието. Предполагахме, че ще бъде само за един мач след първоначалното писмо от УЕФА. Така че за три ни изненада също толкова, колкото и всички останали“, каза главният изпълнителен директор на Байерн Ян-Кристиан Дреезен след победата в Бундеслигата срещу Фрайбург в събота.
Toni Kroos says Luis Díaz shouldn't have been sent off against PSG: "For me, it’s clear: it wasn’t a red card. The referee let Hakimi’s injury have too much of an influence on his assessment of the play. I saw a brutal challenge, but not a brutal foul. If Hakimi had gotten up… pic.twitter.com/2THbGgSDy3— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 6, 2025
Диас отбеляза два гола при победата с 2:1 срещу Пари Сен Жермен на 4 ноември, но беше изгонен след безразсъден шпагат срещу защитника Ашраф Хакими. „Очевидно беше сериозно нарушение, но не беше акт на насилие, нито беше насочено към съдията, нито пък имаше реакция след нарушението“, добави Дреезен.
„Вярваме, че не трябва да има забрана от три мача, но реалистично погледнато, трябва да кажем, че подобно обжалване е успешно само в много редки случаи“, призна Дрeeзен, цитиран от ДПА.