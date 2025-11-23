Реал Мадрид с грандиозен гаф около паметта на Диого Жота и брат му - "кралете" се извиниха на футболия свят

Реал Мадрид беше принуден да публикува публично извинение, след като направи грандиозен гаф по време на Общото събрание на участващите членове на клуба. Това, което беше замислено като тържествен жест на уважение, се превърна в нещастно объркване. От "кралския" клуб имаха намерение да почетат нападателя на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре Силва, които загинаха в трагична автомобилна катастрофа през лятото - загуба, която разтърси световния футбол. От Реал бяха подготвили видеоклип в памет на двамата, но бяха сложили снимката на полузащитника на Елче Андре да Силва, вместо на братът на Жота.

Огромна грешка по време на Общото събрание на Реал Мадрид

28-годишният нападател и брат му Андре Силва загинаха при автомобилна катастрофа на 3 юли. Редица отбори отдадоха почит на двамата играчи през последните месеци, а феновете на Ливърпул скандират името му в 20-ата минута на мачовете. Реал Мадрид се опита да отдаде своя почит на двамата през уикенда, но беше принуден да се извини, тъй като по невнимание показа видео на грешния играч. До Жота не беше брат му, а бившият нападател на РБ Лайпциг и настоящ играч на Елче Андре Силва.

От Реал Мадрид се извиниха на Елче и Андре да Силва

Испанският гранд се извини за показването на грешния играч и изрази съжаление за инцидента. В изявление на официалния си профил в "X", Реал Мадрид публикува: "Реал Мадрид C.F. се извинява на Елче C.F. и на неговия играч Андре да Силва за това, че погрешно е включил неговата снимка в некролога на институционално видео вместо тази на Андре Силва, брат на Диого Жота, играч на Ливърпул. Съжаляваме за този инцидент."

Перес също се извини

По време на речта си след видеото, президентът на Реал Мадрид - Флорентино Перес, също се извини за грешката. Това се случи дни преди срещата между Реал Мадрид и Елче. След впечатляващо начало на сезона, отборът на Елче в момента се намира в серия от пет мача без победа, след като преди международната пауза завърши 1:1 у дома срещу Реал Сосиедад. Въпреки това, тимът на Едер Сарабия е непобеден на стадион "Мартинес Валер", като спечели три и завърши наравно в три от шест мача.

По същия начин Реал Мадрид се стреми да се върне на победния път, след като не успя да спечели последните си гостувания, след като загуби с 1:0 от Ливърпул в Шампионската лига и направи 0:0 с Райо Валекано по-рано този месец. Мачът в неделя в Елче е третият от шест поредни гостувания за момчетата на Шаби Алонсо, след като "Бернабеу" беше използван за мача от НФЛ между Маями Долфинс и Вашингтон Командърс по-рано този месец.