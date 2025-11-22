Щастието за Арсенал продължава: Нюкасъл шокира Ман Сити!

Английският гранд Манчестър Сити претърпя шокираща загуба от Нюкасъл с 1:2 като гост в среща от 12-ия кръг на Висшата лига. Шокиращото не бе самият резултат, а това, че "свраките" до голяма степен успяха да надиграят звездния състав на Пеп Гуардиола. А загубата на "небесносините" само може да зарадва временния лидер в класирането Арсенал, който по-рано през деня бе зарадван и от загуба на шампиона Ливърпул.

Нюкасъл победи Манчестър Сити

Още в 13-ата минута Ник Волтемаде застраши вратата на Сити и показа, че Нюкасъл ще търси победата в този мач. Пет минути по-късно се стигна до много спорен момент след сблъсък с Фил Фодън в наказателното поле на Нюкасъл. След преразглеждане с ВАР бе решено, че няма достатъчно основания за отсъждане на дузпа. И макар Сити да държеше повече топката, Нюкасъл бе отборът, който създава повече голови ситуации - Волтемаде и Харви Барнс бяха близо до гол преди почивката, като вторият изпусна на празна врата.

През второто полувреме Нюкасъл пръв излезе напред в резултата. Харви Барнс се разписа в 63-ата минута. Само пет минути по-късно Рубен Диаш успя да изравни за "гражданите". Отговорът на "джордитата" бе светкавичен - Харви Барнс вкара втори гол едва две минути след попадението на Диаш, за да направи резултата 2:1.

До края на мача Сити така и не успя да покаже реакция и записа четвъртата си загуба от началото на сезона. Тимът остава на трета позиция с 22 точки - на четири пункта от Арсенал, който в неделя играе срещу Тотнъм. Пред "гражданите" е и тимът на Челси, който победи Бърнли по-рано през деня. Нюкасъл пък спря серия от две поредни загуби и записа четвъртата си победа през сезона, за да се изкачи до 14-то място с 15 точки и на практика е на само 5 точки от топ 4.

