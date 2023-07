Милан стартира контролите с разгром, американец блести за „росонерите“

Милан стартира ударно срещата и поведе още в петата минута, когато Пулишич намери отлично Томазо Побега, който с плътен удар се разписа за 1:0. Малко след изминаването на четвърт час игра „росонерите“ реализираха второ попадение, което отново падна след комбинация между новото попълнение на тима Пулишич и Побега. Само 60 секунди по-късно Жуниор Месиас направи преднината на Милан класическа, преди Лоренцо Коломбо да вкара за 4:0 в 20-ата минута на мача.

