Много са: Кои са звездите, които се контузиха в националните си отбори?

През есенно-зимния период има няколко седмици, в които страдаме, че няма да гледаме любимите си отбори, а ще се занимаем с националните селекции. Единственото, което ни кара да страдаме повече от липсата Висшата лига, Ла лига и другите топ първенства, са контузиите на играчи от отборите, които подкрепяме. Обикновено не ставаме свидетели на много такива травми, но в последната пауза за мачове на националните отбори определено имаше доста контузии, и то на големи звезди от световния футбол.

Има контузени в Арсенал, Манчестър Юнайтед и Челси

Най-потърпевши сякаш са феновете на Висшата лига. Почти всички от топ отборите през този сезон върнаха свои играчи предварително, за да им бъдат направени изследвания. Контузиите са много и най-различни, като засягат отбори като Арсенал, Манчестър Юнайтед, и Челси. За „артилеристите“ с травма се завръщат един от двамата им основни защитници и основният им нападател. Габриел Магаляеш и Виктор Гьокереш са сред обичайните титуляри, които са в лазарета в момента.

Отсъстват играчи и от други топ отбори в Англия

За Манчестър Юнайтед с контузия е Бенямин Шешко. Словенецът ще отсъства около три седмици поради травма в коляното. А за Челси новият контузен е Ензо Фернандес, отново с проблеми в коляното. Други звезди от отбори, които са високо в класирането на Висшата лига, и се контузиха по време на паузата са Сандро Тонали от Нюкасъл, Езри Конса от Астън Вила, Марк Гехи от Кристъл Палас и Антоан Семеньо от Борнемут.

Реал Мадрид е с трима контузени, а Барселона прави обрартния ефект

В другите първенства също не липсват контузени. Четири от звездите на Реал мадрид – Килиан Мбапе, Едуардо Камавинга и Дийн Хаусен са в лазарета, но техните контузии не са сериозни и се очаква да са готови за игра по-късно през седмицата. По-дълготрайно контузен за "белите" ще бъде Едер Милитао, който е с проблем в аддукторите. Франк Замбо Ангиса ще отсъства няколко месеца за Наполи. А преди седмица видяхме и обратната ситуация – Ламин Ямал беше освободен от слекцията на Испания заради процедура, на която се е подложил в Барселона без да уведоми Испанската федерация и националният тренньорът Луис де ла Фуенте.

