Скръбна вест! Почина голяма легенда на Лийдс и уелския футбол

Бившият национален селекционер на Уелс Тери Йорат е починал на 75-годишна възраст след кратко боледуване, обяви семейството му днес. Като футболист Йорат е бивш полузащитник, играе девет години за тима на Лийдс, където записва 199 мача и става шампион на Англия в старата Първа дивизия през 1974-а година. Също така има 59 мача за националния тим на Уелс, в които 42 пъти е носил капитанската лента. Освен това Йорат е играл за отборите на Ковънтри Сити, Тотнъм и канадския Ванкувър Уайткапс.

🤍 Everyone at Leeds United is devastated to learn of the passing of club legend Terry Yorath. Our thoughts and deepest... Posted by Leeds United on Thursday, January 8, 2026

Треньорската му кариера включва период и начело на Брадфорд Сити, като е на поста по време на трагедията на стадион „Вали Парейд“, когато пожар убива 56 зрители и ранява други 270.

Също така става и първият уелсец, който играе на финал за Купата на Европейските шампиони през 1975-а година със състава на Лийдс. Англичаните обаче падат с 0:2 от Байерн (Мюнхен) и се разминават с европейската купа.

„За всички вас е футболен герой, но за нас е просто баща, спокоен, грижовен човек и джентълмен. Нашите сърца са разбити от загубата, но сме и спокойни, защото татко сега ще се събере с нашия брат Даниел“, пишат децата на Тери Йорат в прессъобщението, обявяващо кончината на футболния треньор.

Синът на Йорат – Даниел умира на 15-годишна възраст през 1992-а година, докато си играе с други деца в градината. Освен него, бившият национален треньор на Уелс има още три деца – Луис, Джордан и Габи, а след края на кариерата си е работил и като коментатор на Би Би Си.

Поклон пред паметта му!