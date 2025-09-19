Мъри пак преподава! Гьозтепе разби турски гранд

Гьозтепе, воден от Мъри Стоилов, продължава да се представя невероятно в турската Суперлига. Измирлии разбиха истанбулския гранд Бешикташ с класически резултат 3:0. Така те си затвърдиха второто място в класирането и вече не го делят с никого. Само две точки стоят между тях и лидера Галатасарай, но „лъвовете“ са изиграли един мач по-малко. За Бешикташ това е втора загуба от началото на шампионата и те вече се намират в средата на таблицата.

Гьозтепе вкара два гола рано-рано в срещата

Стадион "Гюрсел Аксел" в Измир се радва на два пъти още през първата част. Жуан откри резултата в четвъртата минута с неспасяем изстрел. Втория гол вкара Ралданей Норберто само 15 минути по-късно. След това гостите от Бешикташ натиснаха, но стигнаха до чисто положение малко преди края на полувремето. Тами Ейбрахам стреля, но топката се озова в ръцете на вратаря на Гьозтепе Лис.

Още: Гьозтепе на Станимир Стоилов е номер 1 в Турция по уникален показател

Бешикташ натискаше, Гьозтепе вкарваше

Отбора от Истанбул започна второто полувреме под пара, но стигаше до не повече от корнер. Чак в 70-ата минута Тами Ейбрахам отправи нов опасен изстрел. И този път стражът Лис отне надеждите на английския нападател. И така до 84-ата минута, когато Ибрахим Сабра се разписа за крайното 3:0. Отборът на Мъри Стоилов за втори път изненадва някой от големите в Суперлигата – във втория кръг от първенството направи равенство 0:0 с Фенербахче, тогава воден от Жозе Моуриньо.

Още: Гранд от Истанбул предлага 2 милиона евро за звезда на Лудогорец, но "орлите" искат повече

Гьозтепе лети, а в Бешикташ сериозно трябва да се замислят

Освен това Гьозтепе още няма загуба от началото на турския шампионат, а ако броим и победата в последния мач от миналия сезон, възпитаниците на Мъри са непобедени в седем поредни официални срещи. Напълно реалистично е тази серия да продължи, тъй като в следващия кръг Гьозтепе гостува на Еюпспор. А в Бешикташ трябва спешно да се вземат мерки, ако отборът иска да се гордее с нещо на края на сезона. „Черно-белите“ не се класираха за нито един от Европейските клубни турнири и ще разчитат само на представянето си на домашната сцена. А то изобщо не е добро до този момент.