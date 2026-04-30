Най-абсурдният момент в историята на световните първенства: Принцът, който отмени гол на Мондиал 1982

41 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Световното първенство по футбол е сцена на жестоки биткиа, фамозни попадения и бурни овации на публиката, които създават паметни истории. Понякога обаче драмата извън терена също си осигурява трайно място в историята. Но това, което се случи на Световното първенство през 1982 г. в Испания, далеч надхвърля обикновената драма - това беше един от най-странните, безпрецедентни и противоречиви епизоди в историята на футбола, при който принцът на една страна излезе на терена, за да повлияе на решението на съдията. Този удивителен инцидент се случи по време на мач от груповата фаза между Франция и Кувейт във Валядолид - момент, който и до днес подхранва дискусиите сред футболните фенове.

Кралската намеса на Мондиал 1982, която светът няма да забрави

За Кувейт 1982-а беше историческа година. Малката държава от Персийския залив се класира на световно първенство за първи път. В своя дебютен мач "сините" изненадаха света, като завършиха 1:1 с Чехословакия. Следващото им предизвикателство обаче беше срещу отбора на Франция на Мишел Платини - задача, подобна на изкачването на Еверест. Шейх Фахад Ал-Ахмед Ал-Джабер Ал-Сабах, принцът на Кувейт и също така президент на националната футболна асоциация, беше сред публиката в очакване на историческия момент.

Както се очакваше, "петлите" доминираха в мача от самото начало. Непрестанният натиск в атака хвърли отбраната на Кувейт в хаос. След половин час игра Франция намери път към кувейтската врата чрез Бернар Женгини. Голът даде тласък на "петлите" да пробият още по-дълбоко в отбрана на своя съперник, а Мишел Платини удвои преднината им в 43-тата минута, оставяйки азиатците обезкуражени на почивката. След подновяването на играта нещата само се влошиха. Франция продължи оттам, където беше спряла през първото полувреме, и в 48-ата минута направи резултата 3:0. Мечтата на Кувейт за сензационна победа беше в упадък, докато Абдула Ал-Булуши не отбеляза гол в 75-ата минута, възстановявайки малко надежда. Въпреки това, няколко минути по-късно, възродените надежди изглеждаха изчезнали, когато френският полузащитник Ален Жирес нахлу в наказателното поле и прати топката в мрежата. По всички обичайни стандарти резултатът трябваше да стане 4:1. Но точно тогава започна драмата.

В момента на гола защитниците на Кувейт изведнъж спряха, почти замръзнали на място, без да правят опит да се противопоставят на Жирес. Те смятаха, че съдията е спрял играта - мислейки, че са чули сигнал от свирка. По-късно се разбра, че объркването е било причинено от "мистериозен" звук на свирка, идващ от трибуните. Съдията на мача - Мирослав Ступар от Съветския съюз, първоначално пренебрегна протестите и зачете гола. Но кувейтските играчи веднага го обградиха, настоявайки, че са били подведени от свирката и са спрели да играят добросъвестно.

Принц Фахад слезе на терена да търси справедливост

С ескалирането на напрежението се разигра една необичайна и крайно неподходяща сцена - такава, каквато рядко, ако изобщо някога, се е виждала във футбола. Разярен от "несправедливостта", принц Фахад се втурна право към терена, придружен от охранителите си, за да възрази на съдията. Той се изправи срещу Ступар и се впусна в разгорещен спор, като дори заплаши да оттегли отбора си, ако голът не бъде отменен. Играта беше прекъсната за няколко минути, докато светът гледаше с недоверие - на мач от Световното първенство член на кралското семейство открито оказваше натиск върху съдията.

Още по-изненадваща беше реакцията на съдията Ступар, който в крайна сметка се поддаде на натиска и промени първоначалното си решение. Той отмени по спорен начин легитимния гол на Жирес и поднови играта. Ядосаните френски играчи едва ли можеха да повярват на очите си. Въпреки това, временното облекчение за Кувейт не продължи дълго. В рамките на 10 минути Франция отбеляза още един гол и в крайна сметка си осигури победа с 4:1. Инцидентът обаче породи сериозни съмнения относно честността на мача.

След мача ФИФА предприе строги мерки. Ступар беше доживотно отстранен от съдийството на международни мачове за това, че е допуснал такава безпрецедентна намеса. Принц Фахад, от своя страна, беше глобен. Кувейт загуби последния си мач в групата с 1:0 от Англия и отпадна от турнира. Макар принц Фахад да е предотвратил за кратко един гол, той не можа да промени вечните истини на футбола. От 1982 г. насам Кувейт никога не се е завръщал на световната сцена - дълго отсъствие, което мнозина все още свързват с този скандален и злощастен момент.

Автор: Дария Александрова

