“Бесен съм! В един период исках да се гръмна!“ Как “гениалните“ смени и лошото нападение сринаха Турция

“Винченцо Монтела и футболистите на Турция в момента са обект на много сериозни критики“. Това заяви Джем Юмеров в последния епизод на предаването “Точно попадение“, посветено на Мондиал 2026. Според него лошо построеното нападение и лошите смени са довели до изненадващата за Турция загуба с 0:2 от Австралия. Джем сподели още, че очаква лидерите на отбора да поемат напрежението, а “лунните звезди“ да вземат поуката си от загубата.

“Това беше периодът, в който исках да се гръмна“

“Бесен съм! Все още съм бесен! Апотеоз на глупавите смени. Губиш с 2:0, 81-ва минута. Това е между 8:30 и 9 часа сутринта, това беше периодът, в който исках да се гръмна. Заменяш своя дефанзивен халф Исмаил Юксек с дефанзивен халф Салих Йозджан. И другата уникална смяна, която трябва да помогне за атаката на отбора, е бек за бек. Защитниците на Австралия са сигурно със среден ръст два метра. Срещу тях централен нападател Керем Актюроглу – метър и седемдесет. Винченцо Монтела и футболистите на Турция в момента са обект на много сериони критики в южната ни съседка. Разбира се, когато загубиш започват да те упрекват за рекламите, които си снимал преди това, за прическата и за всичко ги гаврят момчетата“, започна Джем.

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“Веднага в Турция излязоха с контрааргумента“

“Но в този мач ми се струва нелогично толкова късно да пуснеш единствената си деветка в своята селекция. От една страна говоря за Дениз Гюл. От друга страна Джан Узун, който направи добър сезон в Бундеслигата не получи минути. Попитаха Монтела след мача на какво се дължи това и той се опита да обясни, че Джан Узун е по-скоро заместник на Арда Гюлер. И веднага в Турция излязоха с контрааргумента, че в младежката селекция има мачове, в които нападението е в следната формация – отляво Кенан Йълдъз, зад гърба на нападателя Арда, централен нападател Джан Узун. Така че е нещо, което се е случвало и е напълно приложимо“, продължи Юмеров.

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“Надявам се това да подейства разтърсващо“

“Истината е, че по никакъв начин турците не показаха добро лице, изклатиха си ги австралийците. Два удара, два гола. Надявам се това да подейства разтърсващо за “лунните звезди“, защото иначе не ги чака нищо добро. Тук е моментът лидерите в отбора първо малко да успокоят страстите. Говоря за Хакан Чалханоглу, дори и за Арда Гюлер, Мерих Демирал, например, също е един от опитните футболисти. Да поемат те този удар, да оставят най-вече момчетата в нападение да са спокойни. Но си мисля, че това е и довод за Монтела да промени своята тактика и да заложи на други футболисти“, завърши той. Повече по темата можете да видите в последния епизод на предаването “Точно попадение“ в YouTube:

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