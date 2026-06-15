13 държави се съюзиха и нападнаха боса на УЕФА заради Световното първенство

Разширеният формат на Световното първенство през 2026 предизвика сериозна дискусия в международния футбол, след като група от 13 национални федерации реагираха остро на коментарите на президента на УЕФА Александър Чеферин. Повод за недоволството станаха негови изказвания относно увеличаването на броя на участниците на 48 отбора, което според него крие риск от спад в качеството и атрактивността на част от срещите на най-престижния футболен форум.

Дебютантите на Световното първенство се обединиха в обща декларация срещу критиките на УЕФА

В съвместна позиция федерациите защитиха новия формат и подчертаха, че той дава заслужена възможност на повече държави да се състезават на най-високо ниво. Особено активни бяха представителите на нации, които за първи път ще участват на световни финали, сред които Кабо Верде, Кюрасао и Узбекистан. Те категорично отхвърлиха внушението, че двубоите с участието на по-малки футболни държави са по-малко интересни или значими за турнира.

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"За нашите страни не съществува такова нещо като маловажен мач на Световно първенство. Твърдението, че тези срещи са по-малко важни, е дълбоко разочароващо и не признава усилията, жертвите и желанието на играчите, треньорите, клубовете, футболните функционери и феновете по целия свят", гласи изявлението.

В същото време шефът на УЕФА призна, че предоставянето на шанс на повече държави да се изявят на световната сцена е положителна стъпка за развитието на футбола. Сред федерациите, подкрепили общата декларация, са тези на Демократична република Конго, Алжир, Тунис, Мароко, Египет, Гана, Сенегал, Кот д'Ивоар и Южна Африка, както и Хаити, Кабо Верде, Кюрасао и Узбекистан

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