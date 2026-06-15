След оставката на Сарафов: Изненадващи имена искат да го заместят

Петима магистрати са заявили готовност да поемат временно ръководството на Националната следствена служба след оставката на досегашния директор Борислав Сарафов. Сред заявилите желание са бившият член на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров и настоящият говорител на НСлС Мариан Маринов. Освен тях съгласие да бъдат определени за изпълняващ функциите директор са дали още Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев, който работи в националното следствие от 2022 г.

Срокът за подаване на съгласие изтича на 16 юни, а ден по-късно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере кой да оглави временно службата след напускането на Сарафов на 27 май.

До процедурата се стигна, след като двамата заместник-директори на Националната следствена служба - Ивелина Христова и Илиян Танчев - са отказали да поемат временно ръководството. Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова също не е направила предложение за временен директор. Още: Патова ситуация след оставката на Сарафов от НСлС: Всички варианти за нов шеф отказаха поста

Сред кандидатите най-познато име е това на Ясен Тодоров. Той беше член на ВСС в периода 2012-2017 г., а впоследствие стана заместник-директор на Националната следствена служба. По време на мандата на Иван Гешев като главен прокурор Тодоров беше смятан за един от близките до него магистрати.

През 2023 г. той беше изслушван по повод състоянието на Гешев след взрива до автомобила от кортежа му, а по-късно участва и в заседанията на парламентарната комисия, разследвала влиянието на Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Еврото в съдебната система.

След отстраняването на Гешев и назначаването на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор, именно по предложение на Сарафов Ясен Тодоров беше освободен като заместник-директор на НСлС. Още: ВСС решава кой временно ще оглави Националното следствие

Сред желаещите да поемат временно ръководството е и говорителят на следствието Мариан Маринов. Името му стана известно и покрай скандала с изпита за юридическа правоспособност през миналата година, когато беше част от комисията, изготвила теста.

След сигнали за неточности в няколко от въпросите тогавашният министър на правосъдието Георги Георгиев освободи почти целия състав на комисията, включително и Маринов.

Най-новото име сред кандидатите е Любомир Георгиев. Преди да премине в Националната следствена служба, той е работил като следовател в отдела към Софийската градска прокуратура. След успешно участие в конкурс през 2021 г. от следващата година е повишен в НСлС. Още: ВСС прие оставката на Сарафов. Ще получи ли 20 заплати?

Очаква се още тази седмица Прокурорската колегия на ВСС да определи кой от петимата ще поеме временно ръководството на Националната следствена служба до провеждането на процедура за избор на титуляр.