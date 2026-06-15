Трайчо Трайков: Откакто фигурите на МОЧА бяха демонтирани, мястото престана да бъде фокус на обществено напрежение

След като спечели частичните местни избори в столичния район „Средец“ с малко над 77% от гласовете, Трайчо Трайков заяви, че се връща на кметския пост, както е обещал, след участието си като служебен министър на енергетиката. „Още когато приех да бъда част от служебното правителство, имах джентълменска договорка с хората в район „Средец“, че след края на мандата ще се върна и ще довърша започнатото“, каза Трайков.

По думите му ниската избирателна активност не омаловажава резултата, но остава предизвикателство. Според него частичните избори традиционно привличат по-малко гласоподаватели, а летният сезон допълнително е повлиял на активността.

Още: Направо ги отвя: Трайчо Трайков спечели частичния местен вот в "Средец"

Трайков коментира и основните предизвикателства пред район „Средец“, сред които чистотата, поддържането на зелените площи, детската инфраструктура и безопасността на движението. Според него управлението на централната градска част е по-сложно заради множеството ограничения, свързани със защитени сгради, паметници на културата и липсата на свободни терени за нови проекти. „Каквото и да искаме да направим в центъра – било то детска градина или паркинг – изисква много по-сложни процедури и съобразяване с редица институции“, посочи той.

Бъдещето на парка около демонтирания паметник МОЧА

По повод бъдещето на пространството около демонтирания Паметник на Съветската армия Трайков заяви, че към момента съществуват различни идеи, но окончателното решение предстои. „Има предложения мястото да бъде възстановено като парк, както и идеи за изграждане на нов паметник с българско национално значение. За да се стигне до реализация, са необходими съответните процедури и партньорство с държавата“, каза той.

Още: Трайчо Трайков: Столична община „плаче“ за функционален анализ и пренареждане на процесите

По думите му ключова роля ще имат областният управител и Министерството на културата. „Откакто фигурите бяха демонтирани, мястото престана да бъде фокус на обществено напрежение. Преди едни защитаваха паметника с гърдите си, други го замерваха с боя, а днес това вече го няма“, коментира той.

Ситуацията в енергийния сектор

Като бивш служебен министър на енергетиката Трайков коментира и актуалните теми в сектора. Той прогнозира, че при трайно успокояване на напрежението в Близкия изток цените на петрола и горивата могат да продължат да се понижават. Той засегна и темата за държавния контрол върху „Лукойл“, като изрази мнение, че особеният представител на държавата трябва да разполага с експертен екип, който да подпомага управлението на дружеството.

Още: Горивата, монополът и контролът: Обяснява Трайчо Трайков (ВИДЕО)

По отношение на реформите в енергетиката и бъдещето на въглищните мощности той подчерта, че преструктурирането е неизбежно, но трябва да бъде съпроводено с инвестиции и мерки за защита на заетите в сектора.