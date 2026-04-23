Денят, в който футболът умря: Най-великият мач на Световно първенство

48 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Наясно сме, че през 2026 г. ще станем свидетели на първото в историята Световно първенство с 48 участника. Изглежда сякаш скоро всяка страна ще може да играе на Мондиал. Но нека се върнем 44 години назад. До една друга иновация. Световното първенство в Испания през 1982 г. Първото, на което не 16, а 24 държави взимат участие. И последното с две групови фази.

Мондиал 1982 е последният с две групови фази

Важно е да уточним, че тогава за победа все още са се давали по 2 точки. За равенство – 1, а при загуба – 0. Първата фаза на Мондиал 1982 се състои от 6 групи по 4 отбора. Главните герои на историята – Бразилия и Италия, са в групи съответно със СССР, Шотландия и Нова Зеландия и Полша, Камерун и Перу. Регламентът повелява, че от въпросните 6 групи, напред продължават 12 отбора. След това те се разделят на още 4 групи. И представянето до този момент няма значение. Трябва да спечелиш групата си от втората фаза, ако искаш да стигнеш до 1/2-финалите.

Отборът на Бразилия е сред най-добрите в историята

Отборът на Бразилия през 1982 година е един от най-силните в историята на “селесао“. Тогава халфовата линия е била движещата сила на южноамериканската страна, а в нея личат имената на великите Тониньо Серезо, Паоло Роберто Фалкао, Едер, белия Пеле – Зико и капитана доктор Сократес. “Селесао“ оглавява първата си група безпроблемно. 3 победи, 6 точки, голова разлика 10:2 и безапелационно първо място.

Тимът на Италия е на дъното

Отборът на Италия е на другия полюс. Състав, разтърсен от скандала „Тото неро“, след който много играчи са наказани за манипулиране на резултати и незаконни залози в Серия А. “Адзурите“ разчитат предимно на стабилната си защита и 40-годишната легенда Дино Дзоф на вратата. А най-големият потърпевш е нападателят на „адзурите“ – Паоло Роси. Намерен за виновен в скандала, по негови думи несправедливо, Роси е наказан да не играе футбол за цели 2 години. Той се завръща към спорта едва 6 месеца преди началото на Световното първенство. И все пак попада в състава.

Италия записва 3 равенства в групата си, като вкарва и допуска само по 2 гола. Измества Камерун от втората позиция, само заради повече отбелязани попадения и така се класира напред. А Паоло Роси не е вкарал нито един гол.

Бразилия и Италия се падат в една група за втората фаза

Във втората фаза Бразилия и Италия попадат в една група. Третият отбор е този на Аржентина с Диего Марадона в състава си. Първо “адзурите“ побеждават “гаучосите“ с 2:1. Но Роси отново не се разписва. След това и Бразилия се налага над отбора, воден от Марадона с 3:1, а великият аржентинец дори си изкарва скандален червен картон, като в яростта си рита бразилец в слабините. И тук идва кулминацията. 5 юли 1982 г. Стадион “Сариа“, Барселона. Пред 44 000 зрители опълченската Италия се изправя срещу всемогъщата Бразилия в директен сблъсък за участие на 1/2-финалите на Световното първенство.

Най-великият мач на Световно първенство

“Адзурите“ се нуждаят от задължителна обеда, ако искат да продължат напред. Бразилия се класира и при равенство, заради по-голямата голова разлика. Мачът започва с изненадите още от 5-тата минута. Паоло Роси открива резултата. Същият този Паоло Роси, който допреди 6 месеца е бил наказан и не е вкарал нито един гол от началото на Мондиала. Но Бразилия е вездесъща. Само 7 минути по-късно Сократес комбнира красиво със Зико и отбелязва за 1:1. До 25-тата минута. Когато под светлините на прожекторите отново попада Паоло Роси. Втори гол в мача. Втори гол в първенството. Но на кого му пука? Роси вкарва, а разтърсената Италия води на фаворита Бразилия.

Денят, в който футболът умря

Така завършва първото полувреме. Но “селесао“ не са доволни от резултата. Те правят всичко възможно, за да изравнят. Звездите впрягат всичките си сили. И това се отплаща. Въпреки дълбоката защита на Италия, Фалкао отбеляза в 68-мата минута и връща равния резултат. Но историята не приключва тук. За да е пълна драмата, трябва да се случи още по-голямо чудо. И то идва в 75-тата минута. Паоло Роси се разписва за трети път в бразилската врата и сломява южноамериканците. До края на мача Бразилия се спуска в атаки, но напразно. Италианската защита е прекалено добре стикована и дори да допусне някой удар, Дино Дзоф е като стена на вратата.

Срещата приключва. 3:2 за “адзурите“. Хеттрик на Роси. Никой не може да повярва, че неубедителната Италия е надвила този божествен състав на Бразилия. Сократес разказва за мача: “Имахме дяволски хубав отбор. Но Роси докосна 3 пъти топката и вкара хеттрик. Футболът, какъвто го познаваме, умря в онзи ден“.

Италия даде началото на възхода на калчото

Фраза, която отлично описва момента. Зрели мъже плачат на и извън терена. Красивият и освободен футбол на Бразилия не успява да победи защитата на Италия. “Скуадра адзура“ е на 1/2-финал, а “селесао“ пътува за вкъщи. В крайна сметка Италия побеждава Полша с 2:0 на полуфинала, а Паоло Роси вкарва още 2 гола. На финала “Адзурите“ надвиват Западна Германия с 3:1, а първият гол в мача вкарва именно Роси. Така той става голмайстор на Мондиала със своите 6 гола в 3 мача. Италия печели Световното първенство, с което дава старт на възхода на италианския футбол. Калчото такова, каквото го помним. Защото през последните години останахме само със спомените за великия италиански футбол.

Автор: Николай Илиев

