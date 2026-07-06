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Най-бесният мач на Световното: Драма до края между Англия и Мексико

06 юли 2026, 6:04 часа 1097 прочитания 0 коментара

Най-запомнящият се мач на Световното първенство по футбол 2026 поне досега – със сигурност това е определението за 1/8-финалния сблъсък между Мексико и Англия на "Ацтека". Срещата закъсня с 1 час заради прогноза за буря, но бурята се получи на терена – пет гола и драма до последно, за победа с 3:2 на Англия, което е първа загуба за мексиканците там на световното първенство. Така Англия ще играе на 1/4 финал срещу Норвегия, която отстрани петкратния световен шампион Бразилия.

Първото полувреме се превърна в запомнящ се спектакъл – Англия поведе с 2:0 за само 2 минути между 36-та и 38-ма минута, когато Джуд Белингам наниза 2 гола. И в двата случая ставаше въпрос за светкавични контраатаки – Белингам засече центриране отдясно с плонж с глава, а след това, докато Мексико още беше в шок, вкара второ попадение след отнета в центъра топка и пас на Хари Кейн пак горе-долу там, където беше Белингам и при първия гол.

Мексико много бързо обаче върна гол – Хулиан Киньонес се възползва от центриране от статично положение, което беше доста лошо изчистено и отиде на крака на Киньонес, а той разстреля Джордан Пикфорд – 1:2. В самия край на полувремето шут по диагонала мина много близо до лявата греда на английския вратар.

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Бурното развитие на мача продължи и след почивката – шут в лявата греда от страна на Нико О'Райли след като мексиканците пак не можаха да се подредят както трябва. А още минута по-късно се стигна до меле между резервите на двата отбора при тунела за влизане и излизане от стадиона, заради влизане на Джарел Куанса с бутоните напред. Намеси се и ВАР – червен картон за Куанса.

Само че увлечени напред мексиканците допуснаха дълъг пас на Пикфорд да бъде свален с гърди от Хари Кейн за връхлитащия в наказателното поле Антъни Гордън – мексиканският вратар излезе напред с плонж, не стигна до топката и спъна Гордън – дузпа. Зад топката застана Кейн и той с безупречен мощен шут в долния десен ъгъл на мексиканския вратар върна разликата от два гола за Англия – 1:3.

Точно обаче преди втората пауза за хидратация Хари Кейн изрита Брайън Гутиерес в наказателното поле – мексиканският футболист стигна пръв до една балонна топка, след като Кейн се беше засилил да изчисти топката, но вместо това беше изпреварен и изрита Гутиерес, което беше свирено като дузпа. Зад топката застана Раул Хименес, който успя да я забие в долния десен ъгъл на Пикфорд – 2:3!

След този гол англичаните стегнаха защитата и макар Мексико да натискаше колкото сили има, европейският отбор се справяше чудесно. Накрая треперенето беше огромно - Хари Кейн беше изваден, преди това и Букайо Сака напусна и вече ако се беше стигнало до изравняване, Англия щеше да е в страшно трудна ситуация в продълженията, без най-добрия си играч. До такъв сценарий обаче не се стигна - победа за Англия, след като в последната секунда някак Джоун Стоунс изчисти на сантиметри до дясната греда на Пикфорд току под носа на мексикански нападател, а при последвалите два корнера имаше страшни разбърквания.

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СНИМКИ: Getty Images

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Англия отбор Мексико отбор Световно първенство по футбол 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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