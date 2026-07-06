Месеци след инцидента: Започва делото за катастрофата в Слънчев бряг

10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебният процес срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено извършено престъпление, това не се случи. Бургаските магистрати отхвърлиха и искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество.

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Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5-ма души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син Мартин получи трайни увреждания.

Младото момче е обвинено за катастрофа извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си.

Разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи.

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На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причината за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи.

Обвинението тогава отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия.