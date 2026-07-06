Киев гори, но Украйна също атакува: Пожари в Крим и при рафинерията в Ярославъл (ВИДЕО)

Докато Русия пак засила с ракети и далекобойни дронове украинската столица Киев, Украйна също не стои със скръстени ръце – отново украинските далекобойни безпилотни системи атакуваха руската рафинерия в Ярославъл, като първите засега данни от видеа и снимки показват гъст дим точно в района на предприятието. Засега губернаторът на областта Михаил Евраев не признава щети и поражения в официалния си канал в Телеграм, но във вече две публикации признава, че атака има - Още: Нова руска масирана въздушна атака: Киев отново е подпален, пак има убити (ВИДЕО)

"От съображения за сигурност движението е затворено по изходния маршрут от Ярославъл към Москва от кръстовището на Московски проспект и Югозападния околовръстен път. Избягвайте пътуване в тази посока и околностите ѝ или изберете маршрут, който е далеч от този участък", пише във второто съобщение – защо точно там, изглежда защото основните неприятности са именно там, в района на рафинерията.

Не само Ярославъл, но и Крим

И докато се чакат още данни какво точно е поразено в рафинерията, системата FIRMS на НАСА, която отчита топлинни петна по земната повърхност, вече засича поредни пожари в Крим след нови украински въздушни удари. В района на пристанището на Керч има пожар, а в ел. подстанция в Симферопол – също. Пак има пожар и в руската ВВС база и летището "Гвардейско". Украинският военен анализатор Олександър Коваленко вече коментира, че в момента Украйна прилага план за изключване на тока и водата на Крим, а след това може и да опита да срине Кримския мост.

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