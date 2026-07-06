Казусът "Полетите на Пеевски": Демерджиев разкри, че Атанасова е използвала два паспорта

"Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Десислава Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Делян Пеевски и за госпожата Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите". Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в "Интрвюто" по БНТ. Още: Не съветвам Десислава Атанасова да рови твърде много

Той коментира казуса за пътувания със самолет на депутата от парламентарната група на ДПС Делян Пеевски и на конституционния съдия Десислава Атанасова.

Пеевски и Атанасова да не се притесняват

Снимка: БГНЕС

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Демерджиев допълни, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен през април месец тази година, има различни последици.

"Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно, ще добием цялата информация, включително от международните партньори, и ще изясним всички факти, защото те са толкова важни", закани се МВР министърът.

По думите му, може да се говори за опит за натиск върху служители, разследващи случая.

Той посочи, че има подадени сигнали, при това не един. Доста са подробни сигналите, доста са обстоятелствени. Оттам нататък останалите неща са въпрос на някаква хигиена на информацията. На този етап няма как да я поднеса. При нездравия интерес на адвоката на господин Пеевски, който е и народен представител - господин Хамид Хамид, който на няколко пъти много живо се интересува кои са конкретните служители, които работят - с имена и длъжности, обясни министърът.

Според него това е нещо абсолютно необяснимо. "И нещо, което ме навежда на мисълта, че по този косвен начин, с това постоянно пресиране и разпитване кои са хората, дръзнали да работят по отношение на информация, свързана с Пеевски, навява на мисълта, че се прави опит да се оказва натиск върху тези хора", коментира Иван Демерджиев.

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