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Военна демонстрация: Северна Корея изстреля 12 ракети от най-новия си разрушител (ВИДЕО)

06 юли 2026, 6:49 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Военна демонстрация: Северна Корея изстреля 12 ракети от най-новия си разрушител (ВИДЕО)

Северна Корея изстреля последователно и в бърз порядък 12 крилати ракети с голям обсег и възможност за носене на ядрени бойни глави от един от новите си разрушители "Чо Хьон" – първите съвременни разрушители с управляеми ракети във военноморските сили на страната. Той беше представен през април 2025 г. Тогава Ким Чен Ун го определи като важна стъпка към разширяване на оперативния обсег на въоръжените сили и към укрепване на способностите на страната за превантивен удар.

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Според КЦТА корабът разполага със системи за противовъздушна и противокорабна отбрана, както и с балистични и крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави.

Южнокорейски представители и военни анализатори смятат, че корабът вероятно е построен с руска техническа помощ на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян. Част от експертите обаче поставят под съмнение реалните бойни възможности на новите севернокорейски разрушители.

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Северна Корея Ким Чен Ун разрушител ракети
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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