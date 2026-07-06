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Герасимов трябва да бъде разстрелян, лъже президента: Призив на бивш автор на речите на Путин (ВИДЕО)

06 юли 2026, 6:32 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Герасимов трябва да бъде разстрелян, лъже президента: Призив на бивш автор на речите на Путин (ВИДЕО)

Няма логичен аргумент, с който Владимир Путин и Кремъл да оправдаят настояванията си да преговарят с украинския президент Володимир Зеленски в Москва, освен че Константиновка не е завладяна от руската армия и че генерал Валерий Герасимов (началник на руския генщаб) трябва да бъде екзекутиран за измяна. Това заяви Абас Галямов, който е известен като човек, писал в миналото речите на Путин (2008-2010 година).

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Галямов изрично посочи, че съвсем наскоро среща на Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) се проведе не в Москва, а в Казан. Освен това, в миналото Путин е приемал чуждестранни лидери многократно и на други места в Руската федерация – Екатеринбург, Сочи, Владивосток. "Без разстрел за Герасимов, който пак измами президента, не можем", каза Галямов.

Припомняме, че след като Владимир Путин публично обяви украинския град Константиновка за превзет – на 3 юли, Зеленски отговори, но не пряко, че щом е така, да се срещнат там двамата да преговарят за мир. Тънкият и срамен за Кремъл дипломатически момент – Зеленски го каза в разговор с германския канцлер Фридрих Мерц и това беше отразено в официално комюнике т.е. той дори не се обърна към Путин. Но говорителят на Путин и Кремъл Дмитрий Песков реагира и по този начин "узакони" дипломатически казаното - ОЩЕ: Путин обяви голяма победа за 4-ти юли. Зеленски: Ела да се срещнем в Константиновка, щом си я превзел!

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Владимир Путин война Украйна Валерий Герасимов константиновка
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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