Няма логичен аргумент, с който Владимир Путин и Кремъл да оправдаят настояванията си да преговарят с украинския президент Володимир Зеленски в Москва, освен че Константиновка не е завладяна от руската армия и че генерал Валерий Герасимов (началник на руския генщаб) трябва да бъде екзекутиран за измяна. Това заяви Абас Галямов, който е известен като човек, писал в миналото речите на Путин (2008-2010 година).
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Галямов изрично посочи, че съвсем наскоро среща на Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) се проведе не в Москва, а в Казан. Освен това, в миналото Путин е приемал чуждестранни лидери многократно и на други места в Руската федерация – Екатеринбург, Сочи, Владивосток. "Без разстрел за Герасимов, който пак измами президента, не можем", каза Галямов.
Putin was just advised to... execute Gerasimov— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2026
NEXTA noticed that Putin's former speechwriter, Abbas Gallyamov, called for a return to public executions after Kremlin spokesman Dmitry Peskov rejected Volodymyr Zelenskyy's proposal for Putin to meet him in Kostiantynivka.
"The… pic.twitter.com/JxOS8EU0MH
Припомняме, че след като Владимир Путин публично обяви украинския град Константиновка за превзет – на 3 юли, Зеленски отговори, но не пряко, че щом е така, да се срещнат там двамата да преговарят за мир. Тънкият и срамен за Кремъл дипломатически момент – Зеленски го каза в разговор с германския канцлер Фридрих Мерц и това беше отразено в официално комюнике т.е. той дори не се обърна към Путин. Но говорителят на Путин и Кремъл Дмитрий Песков реагира и по този начин "узакони" дипломатически казаното - ОЩЕ: Путин обяви голяма победа за 4-ти юли. Зеленски: Ела да се срещнем в Константиновка, щом си я превзел!