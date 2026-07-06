Решение за добива на ОПЕК повлия на цената на петрола

Електронната неприсъствена сесия на старта на седмицата донесе добри новини за шофьорите по света – нов спад в цените на основните видове петрол, сочи справката на живо на CNBC. Европейският сорт "Брент" поевтиня с 43 цента и вече е на кота 71,69 долара за барел, докато лекият суров петрол от САЩ е по-евтин с 28 цента, до 68,41 долара за барел.

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Като основна причина за това движение се сочи споразумението в рамките на ОПЕК+ да бъдат увеличени целите за добив на черно злато от август месец нататък, както и предпазливият оптимизъм, че лека-полека доставките през Ормузкия проток се нормализират. ОПЕК+ реши да добави по 188 000 барела петрол към досегашния добив от август месец. Заради това "Брент"-ът затвори на ниво 71,88 долара за барел в присъствената сесия на американския пазар, а американският лек суров петрол – на ниво 68,58 долара за барел.

Засега решението за увеличението на добива обаче се разглежда като нещо повече на хартия, тъй като износът през Ормузкия проток все още е далеч от нормалното. През юни ОПЕК вдигна добива с 3,3 млн. барела дневно, до 19,43 млн. барела дневно, което е най-ниското ниво от над 2 десетилетия насам, според проучване на Reuters. Припомняме, че на 1 май ОАЕ напусна ОПЕК.

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