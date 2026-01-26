Два отбора от Серия А също се наредиха на опашката за Майкон

Един от основните футболисти на Левски през последните два сезона – Майкон е попаднал в полезрението на два отбора от италианската Серия А. Става въпрос за тимовете на Комо и Торино. Това съобщи изданието „Mercado da Bola News“. Както е известно, сериозен интерес ъм левия бек на „сините“ има от страна на испанските Бетис и Алавес, както и от бразилските Коритиба, Коринтианс и Ремо.

Комо и Торино имат сериозен интерес към бразилеца

Според информациите Комо и Торино имат сериозен интерес към Майкон, но за момента изглежда, че бразилецът ще остане на стадион „Георги Аспарухов“ поне до края на настоящия сезон. Причината е, че ръководството на Левски не желае да се разделя с основните си играчи по време на зимния трансферен прозорец, тъй като „сините“ ги чака много тежка битка с Лудогорец за титлата в Първа лига. Все пак съществува възможност Майкон да бъде продаден, но само срещу много сериозна сума. Според различни информации шефовете на българския гранд искат поне 4 милиона евро за правата му.

Представянето на левия бек с екипа на Левски

Майкон пристигна в Левски през лятото на 2024 година от бразилския Нова Игуасу. Тогава „сините“ платиха 250 хиляди евро за правата му. До момента левият бек има на сметката си общо 58 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с четири попадения и седем асистенции. Бразилският бранител има договор с Левски до лятото на 2027-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 3 милиона евро.

