Божинов №2 дебютира в Италия срещу отбор от Шампионска лига

Наскоро трансферираният Росен Божинов направи дебют за новия си отбор Пиза при равенството 1:1 с Аталанта. Мачът беше от 21-вия кръг на италианската Серия А, а Божинов започна на скамейката с №2 на фланелката си. Той влезе в последните минути на мача, когато крайният резултат вече беше оформен, но номера, който носи, обичайно е важен за отборите. А и парите, които бяха дадени за него, подсказват, че ще се превърне в титуляр.

Росен Божинов е 10-тият българин в Серия А

Над 80 минути в мача попаденията отсъстваха, но в 83-тата черногорецът Никола Кръстевич откри за гостите Аталанта след разбъркване в наказателното поле на Пиза. На домакините не им отне много време да изравнят, като влезлият от резервната скамейка нигерийски състезател Рафиу Дуросинми се разписа само 4 минути след гола на бергамаските. Росен Божинов влезе в първата минута на добавеното време, като замени Артуро Калабрези. Така той се превърна в десетият българин, играл в елита на Италия.

Росен Божинов премина в Пиза срещу 5 милиона евро

Младият защитник беше освободен от ЦСКА през лятото на 2022 г. Тогава другият „червен“ клуб ЦСКА 1948 се възползва и го привлече със свободен трансфер. През лятото на 2024 г., когато беше само на 19 години, Божинов премина в белгийския Антверп. А преди дни трансферът му в Пиза се реализира срещу 5 милиона евро. В момента италианският отбор се намира на предпоследно място в Серия А с 14 точки от 21 мача – 1 победа, 11 равенства и 9 загуби.

